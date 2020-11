PlayStation : La PS5 ne supporte pas la résolution 1440p, Sony l’annonce

Sony, depuis le lancement de la campagne marketing de la PS5, a fait preuve de beaucoup de discrétion. Trop peut-être. Résultat, la firme japonaise a largement communiqué sur les points forts de sa console, mais a laissé un certain nombre de zones d’ombre. Le fait est que les dernières annonces ont déçu pas mal de fans. Entre l’augmentation du prix des jeux, et la compatibilité cross-gen des nouveaux jeux Sony sur PS4, les fans sont dans l’expectative. Parmi ces zones d’ombre, on ignorait notamment quelles résolutions seraient supportées nativement par la PlayStation 5. Ce n’est désormais plus un mystère puisque Sony vient de communiquer à ce sujet. Et la réponse ne plaira pas à tout le monde.

Crédits : PlayStation

C’est donc officiel, le 1440p, ou pour être complet, 2560x1440p, ne sera pas supportée par la PlayStation 5. Pour les joueurs qui utilisent une TV, cela n’a aucune incidence. En revanche, les joueurs PC, ou les personnes prévoyant de jouer sur un moniteur, sont concernés par cette information. Les moniteurs 1440p, qui sont désormais très courants chez les gamers PC, permettent d’afficher une résolution supérieure au 1080p, avec un taux de rafraîchissement élevé, le tout pour un prix abordable. Beaucoup de joueurs PC font ce choix, simplement car la 4K reste encore marginale puisqu’elle nécessite des performances graphiques phénoménales, que seules les cartes graphiques de dernière génération sont capables d’atteindre pour jouer à un taux d’images par secondes confortable.

La résolution 1440p ne concerne qu’une minorité de joueurs, mais celle-ci est constituée de connaisseurs

Malgré cette mauvaise nouvelle, il sera tout de même possible de jouer à la PS5 sur un moniteur 1440p. Cependant, l’expérience de jeu en sera fortement réduite. Pour faire simple, sur un moniteur 1440p, l’image sera « downscalée » en 1080p, puis réajustée à la résolution 1440p. L’image sera donc plus brouillonne, loin d’une expérience 1440p native. Notons tout de même que cela ne concerne qu’une minorité de joueurs. La plupart joue sur une TV de salon qui supporte soit la 1080p, soit la 4K, soit la 8K, même si cette dernière est plus rare.

Les joueurs PC pourraient se tourner alternativement vers une Xbox Series X qui elle, supporte le 1440p natif, tout comme la Xbox One X. Cependant, la complémentarité de la Xbox Series X avec un PC est plus discutable, puisque la quasi-totalité des jeux Xbox sont disponibles sur PC, notamment grâce au Game Pass Ultimate. La PlayStation 5, elle, propose une vraie complémentarité pour les joueurs PC puisqu’elle donne accès aux exclusivités PlayStation. Ce choix de Sony parait étrange de prime abord, puisque la communauté PC est une cible de choix pour PlayStation. De plus, certaines exclusivités PlayStation vont prochainement arriver sur PC. Certains joueurs PC pourraient donc purement et simplement ignorer la PlayStation 5 et rester sur leur plateforme.

Source : Screenrant