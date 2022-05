PlayStation Plus : voici à quoi ressemble la toute nouvelle interface !

Sur Twitter, certains utilisateurs ont d’ores et déjà accès au tout nouveau PlayStation Plus. Les toutes premières images de l’interface ont été dévoilées dans la foulée, nous donnant une solide idée de ce à quoi il faut s’attendre.

Sony dévoile son nouveau PlayStation Plus – Crédit : Sony

Comme vous le savez probablement déjà, Sony a annoncé un tout nouveau PlayStation Plus. Son arrivée est prévue en France (et en Europe) dès le 23 juin 2022. Sur Twitter, et grâce à une fuite, un utilisateur a dévoilé quatre images de la toute nouvelle interface du service.

Une interface complète et épurée pour le nouveau PlayStation Plus

Coloris gris et jaune, nouveaux menus… Cette nouvelle interface est agréable à l’œil. On voit donc plusieurs catégories : une pour souscrire, le catalogue de jeux, les jeux du mois, les jeux classiques, la collection de jeux PS Plus et un autre bouton pour accéder aux diverses promotions du moment.



PlayStation Plus © Twitter : @damonx

Les jeux classiques ont droit à leur sous-menu dédié. Pour rappel, ce catalogue contiendra de nombreux hits, comme Jak II, Jak 3, Borderlands The Handsome Collection ou encore LEGO Harry Potter Collection.

PlayStation Plus © Twitter : @damonx

Voici l’interface dédiée aux différents types de jeux. On y voit les fameuses versions d’essai de jeux limitées dans le temps, les game trials, que Sony avait annoncé par le passé. Les autres catalogues sont également présents, avec la mention « Deluxe », « Extra » ou « Essential » en fonction de l’abonnement que vous aurez choisi.

PlayStation Plus © Twitter : @damonx

Voici un aperçu plus complet des dix menus qui seront disponibles avec ce nouveau PlayStation Plus. Jeux du mois, collection PlayStation Plus, jeu en ligne, une rubrique dédiée aux conseils, un menu dédié au cloud en ligne… Tout est ici. Il est visiblement possible de choisir sa durée d’abonnement depuis ce menu (1, 3 ou 12 mois).

PlayStation Plus © Twitter : @damonx

Pour rappel, le nouveau PlayStation Plus arrivera en France à compter du 23 juin 2022. Composé de trois formules tarifaires (Essential, Extra et Premium), l’abonnement intègre tous les avantages de l’ancien abonnement, auxquels s’ajoute un important catalogue de jeux.

Voici les prix du nouveau PlayStation Plus en France :

PlayStation Plus Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

: 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an PlayStation Plus Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

: 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an PlayStation Plus Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Source : Twitter