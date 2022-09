PlayStation VR2 : les premiers avis sont là, qu’en pense la presse spécialisée ?

PSVR2 © The Verge

Les premiers avis sur le PlayStation VR2 sont tombés, à quelques mois de sa sortie officielle. Mais alors, qu’en pense la presse spécialisée ? Revue de presse.

Bien adapté à la PS5, facile à configurer et confortable à utiliser

Comme l’indiquent nos confrères de The Verge, le design du casque se veut plus moderne, en totale adéquation avec le look de la PS5. Le site indique que le casque est particulièrement facile à utiliser puisqu’il se connecte à l’aide d’un seul câble USB-C. Il serait également plutôt léger et donc, facile à porter sur les longues sessions.

The Verge ajoute que le casque est un véritable plaisir à utiliser. Le serre-tête se met confortablement sur votre caboche (et les lentilles se règlent à bonne distance). Les vibrations que Sony a intégrées au casque sont également un vrai plus (en plus d’être réglables en intensité). Les Numériques ajoutent cependant que même si ces vibrations ne font pas mal au crâne, ça peut secouer assez fort, en fonction des actions.

Un écran revu et corrigé pour un gameplay plus fluide

Le casque en lui-même dispose d’un écran OLED, offre un champ de vision de 110 degrés et prend en charge la 4K HDR. Il offre des fréquences d’images allant de 90 Hz à 120 Hz pour un gameplay visiblement beaucoup plus fluide que le PSVR. Contrairement à son prédécesseur, vous n’aurez pas besoin de configurer des caméras externes pour suivre vos mouvements. À la place, le casque dispose de quatre caméras intégrées à l’avant de l’écran.

Les Numériques indiquent que la visualisation en direct du positionnement de ses pupilles par rapport aux lentilles est un réel avantage. Le site mentionne des noirs parfaits et une luminosité maximale très élevée. L’affichage est exempté (ou presque) de godrays, qui peuvent être gênants sur d’autres modèles. Certains regrettent toutefois que les angles de visions sont un peu flous, comme avec tous les casques de VR. La netteté de l’image reste également un peu décevante pour certains testeurs.

De nouvelles manettes qui séduisent et des jeux immersifs

PSVR2 Sense © The Verge

Les nouvelles manettes PSVR2 Sense en forme d’orbe incluent des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique (comme le DualSense) et peuvent également détecter le toucher des doigts. Tous les retours sont unanimes : les manettes sont d’excellentes factures, faciles à utiliser. Les retours haptiques sont particulièrement immersifs, à l’instar de la DualSense.

Les premiers jeux, à l’instar d’Horizon Call of the Mountain, ont impressionné la galerie. « L’échelle dans le jeu est incroyable. Regarder un gigantesque dinonsaure mécanique marcher directement au-dessus de la tête donne l’impression de visiter un Jurassic Park post-apocalyptique » dit The Verge.

En revanche, personne ne mentionne le coût du PSVR2. C’est normal, Sony ne l’a pas encore annoncé. Le PSVR 2 arrivera sur le marché début 2023.

Source : The Verge, Les Numériques, Road to VR