PSVR 2 : Sony confirme sa sortie pour « début 2023 »

Près de 6 ans après la sortie du premier casque de réalité virtuelle PSVR, Sony a enfin confirmé la fenêtre de sortie du PSVR 2. Les caractéristiques et le design du PSVR 2 ont été dévoilés il y a déjà plusieurs semaines, mais Sony n’avait encore jamais partagé une fenêtre de sortie. C’est désormais officiel, le PSVR 2 arrivera sur le marché pour « début 2023 ».

Le PSVR 2 – Crédit : Sony

Contrairement à ce que certains attendaient, le prochain casque de réalité virtuelle ne sera pas disponible à temps pour les fêtes de fin d’année. Il faudra donc patienter quelques mois supplémentaires avant de pouvoir découvrir la réalité virtuelle de la PlayStation 5.

Le PSVR 2 a une fenêtre de sortie officielle, mais pas encore de prix

Sony a simplement annoncé dans un post Instagram que le PSVR 2 « arrivera début 2023 » sans donner de détails supplémentaires. Nous ne savons donc pas encore à quel prix sera vendu le casque de réalité virtuelle. Néanmoins, plusieurs analystes estiment que le prix du PSVR 2 se situera entre 349 et 399 €, approximativement. En attendant de connaître le prix du PSVR 2, Sony a déjà présenté une liste de plusieurs jeux VR qui seront disponibles sur le casque comme Horizon Call of the Mountain ou encore Resident Evil Village.

En ce qui concerne ses fonctionnalités, on s’attend à ce que le PSVR 2 soit similaire au Meta Quest, anciennement appelé Oculus Quest. Il proposera notamment la vue transparente pour trouver les manettes sans avoir à retirer le casque et la création d’une aire de jeu avec des limites virtuelles. Au niveau des caractéristiques, le PSVR 2 sera équipé de dalles OLED 4K HDR avec un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz. Cela promet une immersion réaliste et fluide dans les jeux VR.

Enfin, Sony n’a pas encore partagé de photos officielles du PlayStation VR 2, si ce n’est plusieurs rendus du casque. La seule photo que l’on ait eue jusqu’à présent provient d’un studio de jeux vidéo qui a partagé par erreur une image du PSVR 2 posé sur un canapé.

