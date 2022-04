Polar Pacer, Polar Pacer Pro : que valent ces nouvelles montres calibrées pour le running ?

Les nouvelles montres de Polar – Crédit : Polar

Polar Electro est un acteur incontournable sur le segment des montres GPS axées sports, comme en témoigne sa présence dans notre guide d’achat spécial. Le fabricant finlandais est notamment spécialisé dans la surveillance de la fréquence cardiaque lors d’un effort sportif. Une expertise que l’on retrouve évidemment dans ses deux nouveaux fleurons : la Polar Pacer et la Polar Pacer Pro. Calibrées pour le running – aussi bien pour les néophytes que les coureurs confirmés – elles offrent tout un arsenal de fonctionnalités idoines pour accomplir ses objectifs.

Avant de détailler les différences entre les deux modèles, évoquons tout d’abord leur tronc commun. Ces deux montres embarquent une kyrielle de fonctionnalités essentielles pour optimiser sa course et améliorer ses performances. Outre l’affichage d’informations contextuelles (vitesse, temps, distance parcourue), elles permettent de planifier des entraînements précis calqués sur le rythme cardiaque ou la vitesse de pointe de l’utilisateur.

On retrouve également des applications du suivi du sommeil et de la récupération après l’effort. Mais aussi la possibilité de choisir plusieurs profils de course en fonction du terrain. Un suivi des performances ainsi que des tests d’effort (pour connaître notamment la consommation maximale d’oxygène et le niveau de forme physique) sont inclus. Côté autonomie, elles tiennent le choc pendant 35 heures (GPS et le suivi de la fréquence cardiaque pleinement activés) et jusqu’à 7 jours en mode économie d’énergie.

Polar Pacer Pro

Succédant à la Polar Grit X Pro, la Polar Pacer Pro se destine aux coureurs expérimentés. La marque vante notamment son écran couleur MIP (memory-in-pixel) pavé de Corning Gorilla Glass 3.0. Celui-ci est capable d’afficher les statistiques dans tous les contextes lumineux.

Poids plume (41 grammes), ce modèle embarque un baromètre indiquant quel effort est nécessaire pour chaque segment de course. Cela permet de moduler son intensité afin d’optimiser la dépense d’énergie. C’est notamment l’un des principaux ajouts par rapport à la Polar Pacer classique en plus de la navigation point-à-point.

La Pacer Pro est d’ores et déjà commercialisée en ligne ou dans les magasins physiques. Il faut débourser 299,90 euros pour acquérir l’un des modèles disponibles dans les coloris suivants : Carbon Gray, Snow White, Midnight Blue, Autumn Maroon et Aurora Green. Elle est livrée avec le système de bracelets interchangeables SHIFT.

Polar Pacer

Moins onéreuse, ce modèle de 40 grammes n’en reste pas moins bien fourni. Forte de tous les éléments cités en début d’article, la Polar Pacer distillera toutes les informations nécessaires au néophyte afin qu’il puisse trouver son rythme de croisière et éviter les blessures ou les parcours trop ambitieux. Outre l’écran lumineux MIP identique, elle est propulsée par le même processeur haut de gamme de la version pro qui permet de fluidifier les interactions. La technologie phare du constructeur – Polar Precision Prime™ – vous offre en outre un suivi très précis de votre fréquence cardiaque.

Il faudra patienter jusqu’au mois de mai pour mettre la main sur la Polar Pacer. Celle-ci est toutefois déjà proposée en précommande au prix de 199,90 euros dans les coloris suivants : Night Black, Cloud White, Deep Teal et Purple Musk.