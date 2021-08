Pourquoi faut-il se laver les mains pendant 20 secondes ?

Le lavage des mains est l’une des solutions hygiéniques les plus efficaces et faciles pour lutter contre les bactéries et les virus. Une nouvelle étude s’est penchée sur la physique du lavage des mains pendant 20 secondes.

Le lavage des mains est indéniablement très efficace pour lutter contre la propagation des maladies. Cette pratique est d’autant plus importante à l’heure où la pandémie de Covid-19 n’est toujours pas contrôlée dans le monde. Le lavage des mains est un geste barrière contre la Covid-19 et les nouveaux variants comme Delta Plus. La règle générale est de se laver les mains pendant 20 secondes au moins, mais pourquoi exactement ?

Lavage des mains – Crédit : Sean Horsburgh / Unsplash

Des chercheurs de Hammond Consulting Limited se sont penchés sur la question dans une étude publiée dans la revue scientifique Physics of Fluids. Ils ont voulu comprendre la physique derrière le lavage des mains. Pour y parvenir, ils ont réalisé des simulations de lavage des mains afin de déterminer à quel moment les particules comme les bactéries et les virus sont retirées des mains.

Se laver les mains vigoureusement pendant 20 secondes est le plus efficace

Les chercheurs se sont basés sur un modèle mathématique en deux dimensions. Deux surfaces ondulées représentant les mains passent l’une sur l’autre avec un film mince de liquide entre les deux qui représente l’eau. La force de l’eau qui coule dépend directement de la vitesse des mains en mouvement. Ainsi, un écoulement plus fort enlève plus facilement les particules qui se sont déposées sur les mains.

L’auteur de l’étude, Paul Hammond, a expliqué que : « fondamentalement, l’écoulement vous renseigne sur les forces exercées sur les particules. Ensuite, vous pouvez déterminer comment les particules se déplacent et déterminer si elles sont éliminées ». Par conséquent, vous devez vous frotter vigoureusement les mains pour retirer le maximum de bactéries et de virus.

De plus, selon les résultats de l’étude, il faut bien 20 secondes de lavage des mains rigoureux pour se débarrasser des virus et des bactéries. Cela correspond donc à la recommandation du CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Il faut aussi préciser que l’étude n’a pas pris en compte le type de savon utilisé pour le lavage des mains. Néanmoins, comme Paul Hammond l’a précisé, « aujourd’hui, nous devons être un peu plus attentifs à ce qu’il advient des produits chimiques de lavage ».

En tout cas, il ne faut pas oublier de se laver les mains régulièrement, surtout pendant cette crise sanitaire. D’ailleurs, même la montre connectée de Samsung vérifie que vous vous lavez bien les mains fréquemment.

Source : Science Daily