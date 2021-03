Prime Video : Amazon se paye Roland Garros et la suite de l’Auberge Espagnole

Crédit : Mars Distribution

Avec la forte croissance des services de SVOD, Disney+ en tête avec sa nouvelle série Marvel appelée Faucon et le Soldat de l’Hiver, les concurrents doivent ruser. Amazon Prime Video a déjà un programme bien chargé pour mener la fronde et, qui sait, remplacer Netflix comme leader du streaming ? Car après tout, rien n’est encore joué et beaucoup d’acteurs du marché ont de solides arguments. Histoire de gagner du terrain, Prime Video vient de frapper deux grands coups. Le service de SVOD se paie Roland Garros et la suite de L’Auberge Espagnole de Cédric Klapisch, Salade Grecque, sous forme de série.

Roland Garros va être diffusé sur Prime Video

C’est sans doute le plus gros coup de Prime Video. Amazon va diffuser Roland Garros, édition 2021, à partir du 23 mai prochain. Mais ce n’est pas tout puisque le géant du streaming a également acquis les droits de diffusion pour 2022 et 2023. Les spectateurs profiteront de la présence d’Amélie Mauresmo, qu’on ne présente plus, avec Marion Bartoli, Patrick Mouratoglou, Fabrice Santoro, Sarah Pitkowski, Frédéric Verdier, etc. Ces derniers s’occuperont de la présentation d’émissions en lien avec Roland Garros et autres principales affiches.

Prime Video va diffuser dix sessions nocturnes sur le court Philippe-Chatrier du début jusqu’aux quarts de finale. Les demi-finales et finales seront quant à elles co-diffusées. Les rencontres sur le court Simonne-Mathieu seront également disponible sur Prime Video.

Salade grecque, suite de L’Auberge espagnole

La saga de L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch brille dans le monde entier avec plusieurs films : L’Auberge espagnole, Les Poupées russes et Casse-tête chinois. Une franchise qui s’étoffera avec une nouvelle série sur Prime Video appelée Salade grecque. Cette dernière débarque en 2022 et parle de Mia et Tom, frères et sœurs, qui sont les enfants du couple des personnages de Kelly Reilly et Romain Duris. Cédric Klapisch promet que Salade grecque sera une représentation de notre époque.

Cette production est annoncée alors que le CNC pousse les géants du streaming à la création de contenus français. On apprend notamment que Prime Video a décidé d’injecter pas moins de 15 millions d’euros dans des productions hexagonales. Reste à savoir si de petites pépites se glisseront dans ces futurs programmes exclusifs.

Crédit : Strategies