Faucon et le Soldat de l’Hiver : Le nouveau Captain America est heureux d’être détesté

Faucon et le Soldat de l’Hiver a présenté John Walker, le nouveau Captain America. Et pour son interprète, être détesté est un honneur !

John Walker est le nouveau Captain America – Crédit : Marvel Studios

Faucon et le Soldat de l’Hiver a commencé le 19 mars sa diffusion, avec un premier épisode sur Disney+. L’occasion pour Anthony Mackie (Sam/Faucon) et Sebastian Stan (Bucky/Soldat) de donner une interview en marge de ce lancement. Il faut dire que le MCU n’a jamais été aussi important et un début de la quatrième phase avec WandaVision, qui n’aura qu’une saison. Faucon et le Soldat de l’Hiver est l’occasion de découvrir les événements après Avengers: Endgame, qui a eu sa version rétrogaming, et le remplaçant d’un Steve Rogers disparu. C’est John Walker, incarné par Wyatt Russell, qui reprend donc le costume de Captain America. Et passer après Chris Evans, adulé depuis dix ans, n’est franchement pas aisé. Malgré cela, l’interprète de John Walker se dit heureux d’être détesté par les fans, lors d’une interview pour USA Today !

« Ce serait un honneur (…) de ne pas être aimé dans l’univers Marvel »

Si beaucoup pensent que Faucon sera le nouveau Captain America, c’est pour le moment John Walker qui porte le costume du héros. Une reprise de flambeau peu aisé pour un acteur inconnu du grand public et passant après Chris Evans. Mais cela n’inquiète pas Wyatt Russell, qui s’en explique au micro de USA Today.

Les spectateurs vont probablement le détester, d’autres vont l’adorer. Des projets (comme Faucon et le Soldat de l’Hiver) sont là pour faire ressentir des émotions aux gens et j’espère que c’est ce que cette série va provoquer. Espérons quand même qu’il ne me détestent pas trop. Mais d’un autre côté, ce serait un honneur, je suppose, de ne pas être aimé dans l’univers Marvel.

– Wyatt Russell en interview pour USA Today

Si John Walker est désormais Captain America, rien ne dit que Faucon ne portera pas le costume de Steve Rogers. Surtout lorsque l’on sait que des photos volées montraient Anthony Mackie porter ce dernier sur le tournage de la série. Pour rappel, dans le pilote de Faucon et le Soldat de l’Hiver, Sam Wilson fait don du bouclier de Cap au Musée de l’air et de l’espace de la Smithsonian Institution. Plusieurs mois plus tard, Johny Walker est désormais présenté au public.

Source : CBR