Prime Vidéo : les films qui arrivent aujourd’hui sur la plate-forme de streaming d’Amazon

On vous dit tout sur les films qui entrent aujourd’hui dans le catalogue de la plate-forme de streaming d’Amazon. Beaucoup d’actions, du suspense et de la comédie, il y en a pour tous les goûts.

Le Crime de l’Orient-Express (2017)

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Seul Sur Mars (2015)

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs vies.

L’Exorciste du Vatican (2023)

Inspiré des véritables archives du Père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican. Le Père Gabriele Amorth enquête suite à la découverte terrifiante d’un jeune garçon possédé. Ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l’oubli.

Les Flingueuses (2013)

D’un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une enquêtrice rigoureuse et méthodique dont la réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance démesurée. De l’autre l’agent de police de Boston, Shannon Mullins, reconnue pour son fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre, n’ont jamais eu de partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis.

Ainsi, lorsque ces deux représentantes de la loi radicalement opposées sont obligées de faire équipe pour arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non seulement contre un puissant syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l’envie de s’entretuer.

Hitman: Agent 47 (2015)

Basé sur un célèbre jeu vidéo, Hitman : Agent 47 raconte l’histoire de l’assassin le plus mortel du monde, un clone génétiquement modifié disposant d’une intelligence supérieure et de capacités surhumaines.

Il fait équipe avec une mystérieuse jeune femme, découvre des secrets sur ses propres origines et se lance dans une bataille épique contre son ennemi mortel.

Les Espions d’à Côté (2016)

Un couple sans histoire apprend que ses nouveaux voisins sont des agents secrets.