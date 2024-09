Prix de l’électricité : votre facture pourrait bientôt baisser comme pour 22,4 millions de foyers en France

Bonne nouvelle, votre facture d’électricité pourrait baisser au 1er février 2025, comme pour des millions de Français ! Après les perturbations causées par la guerre en Ukraine, les réacteurs nucléaires en panne et la sécheresse, le marché de l’électricité se stabilise et les prix baissent.

Crédit : Envato

Après l’enfer de 2022 / 2023, voilà enfin de bonnes nouvelles sur le front de l’électricité. Début 2025, la facture va immédiatement baisser pour 22,4 millions de foyers français. En effet, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) annonçait ce mercredi 11 septembre que les tarifs réglementés de l’électricité devraient baisser d’“au moins 10%“ au 1er février 2025.

Le tarif réglementé de l’électricté baisse au 1er février

En cause, l’évolution favorable des prix de l’électricité sur le marché de gros, l’une des trois composantes de la facture avec la gestion du réseau et les taxes. Pour ceux ceux qui ont souscrit à une offre d’électricité au tarif fixé par les pouvoirs publics, la baisse sera immédiate. Concrètement, c’est le “Tarif Bleu” d’EDF auquel 22,4 millions de foyers français sont souscripteurs.

Et même ceux qui n’ont pas souscrit au tarif bleu d’EDF devraient à terme profiter de la baisse des prix. Il faudra simplement attendre un peu plus longtemps. Attention, il ne s’agit là que de prévisions : un évènement est toujours susceptible de perturber les prix.

Cette baisse est bienvenue, toutefois le prix du mégawattheure est toujours plus élevé qu’avant la crise. De 40 à 50 euros début 2022, il se situe désormais entre 60 et 70 euros selon France Info.

Pourquoi les tarifs de l’électricité ont explosé depuis 2022 ?

C’est une bonne nouvelle depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, lorsque le marché mondial de l’énergie était complètement bousculé par les sanctions économiques. Le pétrole et le gaz russe peu chers était désormais persona non grata en Europe, menant à une explosion des prix de l’énergie.

En parallèle, les réacteurs nucléaires français étaient pour moitié hors service, à cause d’un problème de corrosion. Enfin, la sécheresse avait tari de nombreux cours d’eau, menant à une baisse de la production hydroélectrique des barrages. Un cocktail explosif pour les prix de l’électricité.

On aurait toutefois apprécié que la réévaluation des prix de l’électricité se fasse avant le 1er février. En effet, l’hiver arrive et avec lui l’usage indispensable du chauffage qui fait flamber la facture. Selon de récentes analyses de L’Agence de la transition écologique, le prix du chauffage électrique d’une maison est estimé en moyenne à 733 euros par an, quand celui d’un appartement est de 292 euros : beaucoup plus que tout autre appareil.