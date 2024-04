Linky : votre facture d’électricité augmente à cause des arnaqueurs

Les arnaques aux compteurs Linky ont des conséquences sur votre facture d’électricité. Enedis fait payer aux clients honnêtes avec des “pertes non techniques” qui regroupent notamment le vol d’énergie.

Enedis répercute les “pertes non techniques” sur la facture d’électricité des clients

Les “pertes non techniques” renvoient notamment au détournement des compteurs Linky par des arnaqueurs

Depuis des mois face à la hausse du prix de l’électricité, la pratique augmente

Depuis plusieurs mois, la rédaction rapporte de nombreuses arnaques Linky avec des personnes qui modifient le compteur pour réduire les factures d’électricité. Une tendance peu étonnante face à l’explosion des prix. Mais saviez-vous que face à ces escroqueries, ce sont les honnêtes clients qui paient la facture ?

À lire > Linky : voici comment Enedis sait lorsque vous fraudez

Les arnaques se répercutent sur votre facture d’électricité

Même si vous n’avez jamais modifié votre compteur Linky, il se peut qu’à cause des personnes qui organisent des trafics, votre facture d’électricité augmente. Pourquoi ? Explications :

Votre facture se divise en plusieurs parties dont le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) qui englobe 30% TTC. Il inclut les coûts d’Enedis avec les “pertes non techniques”, notamment, qui renvoient au détournement des compteurs Linky. Et donc d’une fraude pour voler de l’électricité.

Face au vol d'énergie, Enedis perd de l'argent et augmente le montant de ces "pertes non techniques". Le TURPE est donc facturé au client qui paie une partie pour amortir ce manque à gagner.

De combien est ce manque à gagner et combien paie le consommateur au final pour compenser ces arnaques au compteur Linky ? Difficile à savoir. Ce qui est encore plus embêtant en pleine crise économique sur fond d’inflation et des tarifs qui explosent au niveau de l’électricité.

Enedis traque les arnaqueurs avec l’IA

Depuis plusieurs mois, Enedis a renforcé sa traque aux fraudeurs qui modifient le compteur Linky. Pour rappel, cette pratique illégale expose à des sanctions avec de la prison et une lourde amende. Eric Salomon, directeur clients de l’entreprise, déclare que toutes les fraudes finissent pas être détectées car “Linky est extrêmement sophistiqué”. On trouve notamment des dizaines d’alarmes qui préviennent Enedis en temps réel, précise-t-il dans les colonnes du Parisien.

Enedis mobilise des milliers de contrôleurs et 250 agents qui détectent les anomalies depuis un ordinateur. Une IA envoie une alerte en cas d’irrégularité, les employés mènent alors l’enquête. Lorsque nécessaire, les agents se rendent sur place. Eric Salomon détaille : “Avec l’intelligence artificielle, on parvient même à comparer la consommation d’un logement avec d’autres du même type en France ou dans un même quartier : cela nous permet de détecter les anomalies, même légères”.