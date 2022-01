PS Plus : certains joueurs ont une mauvaise surprise avec les jeux offerts de janvier sur PS4 et PS5

Les abonnés PS Plus peuvent récupérer gratuitement trois jeux offerts pour le mois de janvier 2022 sur PS4 et PS5. Néanmoins, certains joueurs ont eu une mauvaise surprise en ce qui concerne les jeux offerts.

L’abonnement PlayStation Plus permet de jouer en ligne, mais aussi de récupérer gratuitement chaque mois une sélection de jeux. Ces jeux sont accessibles dans la bibliothèque aussi longtemps que l’abonnement est conservé. Du 4 janvier au 1er février 2022, les abonnés PS Plus profitent de Persona 5 Strikers, DIRT 5 et Deep Rock Galactic. Cette sélection de jeux est particulièrement variée avec un action-RPG, un jeu de course automobile et un FPS coopératif.

Néanmoins, ces trois jeux ne sont pas offerts à tous les joueurs du monde entier. Certains ont eu la mauvaise surprise de voir que l’un d’entre eux avait été remplacé par un jeu plus ancien et bien moins intéressant. Ce n’est pas totalement inhabituel que les jeux offerts par le PS Plus dépendent des pays. En effet, le Japon reçoit souvent d’autres jeux. Cependant, les joueurs n’ont pas été avertis du changement.

Persona 5 Strikers n’est pas offert à tous les abonnés PS Plus

Sur Reddit, l’utilisateur « u/orochisan17 » a déclaré que : « j’étais vraiment excité pour ce mois-ci, principalement à cause de Persona. Mais au lieu de cela, nous avons eu ceci (j’habite au Moyen-Orient). Je suis très déçu ». Il a partagé la photo du jeu offert par le PS Plus au lieu de Persona 5 Strikers. Le jeu en question est How to Survive 2, un jeu de survie dans un monde post apocalyptique en vue isométrique sorti en 2016.

How to Survive 2 n’équivaut évidemment pas à Persona 5 Strikers. Celui-ci est sorti l’année dernière et il a reçu un excellent accueil. Sans compter que Persona est l’une des plus franchises les plus populaires de JRPG. L’utilisateur n’a pas précisé dans quel pays précisément il se trouve. Cependant, d’autres joueurs ont déjà rencontré des situations similaires. L’un d’entre eux a notamment expliqué que le jeu d’horreur Outlast avait été remplacé par Goat Simulator en Arabie Saoudite. D’ailleurs, un utilisateur pense que l’absence de Persona 5 Strikers est « seulement pour l’Arabie Saoudite car nous avons Persona à Oman ».

Enfin, le plus pénible pour ces joueurs est probablement qu’ils ne sont pas avertis par Sony du changement des jeux offerts. Nous ne savons pas si d’autres pays sont aussi concernés par l’absence de Persona 5 Strikers pour les jeux du mois de janvier.

