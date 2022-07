PS5 : horizontalement ou verticalement, quelle est la meilleure manière de la poser ?

Si vous êtes en possession d’une PlayStation 5, vous vous demandez probablement quelle est la meilleure manière de la disposer dans votre salon. Alors, faut-il placer sa PS5 à plat ou debout ? À la verticale ou à l’horizontale ? On vous dit tout.

Comment disposer la PS5 ? © Tom’s Guide FR

Comment disposer la PS5 ? Faut-il la poser à l’horizontale, ou à la verticale ? C’est une question que se posent encore de nombreux internautes, plus d’un an après la sortie de la console. Voici comment la disposer dans votre salon.

Faut-il mettre sa PS5 à l’horizontale ou à la verticale ?

À plat ou debout, la question de la bonne disposition de la PS5 se pose. Il faut dire que la dernière console de Sony est loin d’être compacte. 47 % plus large que la PS4 Slim, la PS5 mesure 390 mm de large, 260 mm de long et 104 mm de haut. À la verticale, la console occupe quasiment deux fois plus d’espace que la PS4 Slim (104 mm, contre 55 mm).

Si les images officielles de la PS5 la présentent presque toujours à la verticale, beaucoup se demandent s’il est possible de la disposer à l’horizontale. La question se pose d’autant plus que sur son site officiel, Sony ne précise pas si une position vaut mieux qu’une autre.

PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Une page dédiée indique seulement les bonnes manières pour l’installer, que ce soit à plat ou debout.« Attachez toujours la base à votre console PS5 quand vous souhaitez l’utiliser. La façon dont vous attachez la base dépend de la manière dont vous souhaitez placer votre console PS5 » peut-on lire en introduction.

Selon Yasuhiro Ootori, directeur de l’ingénierie chez Sony, la position de la PS5 importe peu. La console est conçue pour que le refroidissement soit efficace dans les deux positions, sans préférences. « Du point de vue des concepteurs, il n’y a aucune différence de performance de refroidissement entre le fait de l’installer à la verticale ou à l’horizontale » dit-il.

L’ingénieur en charge de la conception de la console précise toutefois qu’il préfère le placement vertical pour des raisons d’esthétique, où « le haut et le bas du logo PlayStation peuvent être vus correctement ».

Autrement dit, la PS5 peut être disposée à la verticale comme à l’horizontale. Libre à vous de l’installer comme bon vous semble, selon la disposition de votre coin TV. Comme tous vos appareils, pensez toutefois à faire en sorte qu’elle reste bien ventilée et que ses aérations ne soient pas obstruées par un meuble, un mur ou autre chose.