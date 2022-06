PS5 : voici la liste complète des jeux qui prennent en charge le 120 FPS

Contrairement à la PS4, la PlayStation 5 est capable d’afficher certains jeux en 120 images par seconde. Une fonctionnalité qui promet une expérience bien plus fluide qu’en temps normal. Voici la liste complète des jeux PS5 qui prennent en charge le 120 FPS et comment en profiter.

L’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes de la PS5, c’est la possibilité de jouer à des jeux en 120 FPS (images par seconde). Cela est rendu possible grâce aux capacités des nouvelles consoles et surtout, la démocratisation des écrans et des Smart TV capables d’afficher des taux de rafraîchissement élevés. Nous avons donc rassemblé ici la liste de tous les jeux PS5 qui proposent l’option de jouer en 120 images par seconde, que nous modifierons au fil du temps et à mesure que d’autres jeux seront annoncés.

La liste complète des jeux PS5 qui prennent en charge le 120 FPS

Jeu Résolution Mise à jour gratuite ? Date de la mise à jour Borderlands 3 1080p Oui Novembre 2020 Call of Duty: Black Ops Cold War 1200p Non 13 novembre 2020 Call of Duty: Vanguard 1200p Non 5 novembre 2021 Call of Duty: Warzone ~ 1512p Oui Juillet 2021 Destiny 2 Dynamic 1440p Oui 8 décembre 2020 Devil May Cry 5 Special Edition 1080p Non Novembre 2020 Dirt 5 — Oui Novembre 2020 Doom Eternal 1548p Oui 29 juin 2021 Fortnite 1440p Oui Décembre 2021 Ghostrunner – Oui Septembre 2021 Knockout City 1440p Oui 2021 Monster Boy and the Cursed Kingdom 4K — — Nioh ~ 1080p Oui 5 février 2020 Nioh 2 ~ 1080p Oui 5 février 2020 OlliOlli World 4K Oui 2021 Quake 4K Oui Octobre 2021 Rainbow Six Siege 4K (dynamique) Oui 1er décembre 2021 Resident Evil 2 4K Oui 13 juin 2022 Resident Evil 3 4K Oui 13 juin 2022 Resident Evil 7 4K Oui 13 juin 2022 Rocket League 1512p Oui 18 août 2021 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 1080p Non 26 mars 2021 The Touryst – Oui 2021 Uncharted: Legacy of Thieves Collection 1080p Non 28 janvier 2021 WRC 9 1080p Oui Novembre 2020

Quel intérêt de jouer en 120 FPS sur PS5 ?

Les joueurs PC le savent bien, jouer à un jeu en 120 FPS sur votre PS5 offrie une expérience bien plus fluide qu’en 30 FPS ou même en 60 FPS. Cela n’était tout simplement pas possible avec les générations précédentes de consoles, car jouer à un jeu à 120 FPS nécessite une certaine quantité de puissance.

À l’heure actuelle, plusieurs titres profitent déjà de cette fonctionnalité, à l’instar de Call of Duty: Black Ops Cold War ou de Devil May Cry 5 Special Edition. Le premier jeu PlayStation Studios à prendre en charge le 120 FPS est Uncharted : Legacy of Thieves Collection, qui regroupe Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy en un seul pack remasterisé. Certains jeux PS4 rétrocompatibles, tels que Call of Duty : Warzone ou Rocket League, prennent désormais en charge le 120 FPS. D’autres titres devraient le proposer à l’avenir.

Précisons que Sony a également activé le VRR sur PS5, une technologie capable d’améliorer le rendu visuel des jeux en corrigeant notamment les problèmes de framerate (nombre d’images par seconde) et de tearing (déchirure d’écran).

Comment faire pour jouer en 120 FPS sur PS5 ?

Pour jouer à un jeu PS5 en 120 FPS, vous devrez connecter votre PS5 à une TV ou un écran capable d’afficher un signal en 120 Hz (ou plus). Cela nécessite par ailleurs un câble HDMI 2.1, qui est bien heureusement fourni avec votre PS5. Vous pouvez par exemple opter pour un téléviseur LG C1 ou C2, ou un autre de la gamme Sony X90J. À ce sujet, nous avons érigé pour vous un guide complet pour savoir quelle TV HDMI 2.1 acheter pour votre PS5 ou Xbox Series et quel câble choisir.