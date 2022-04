PS5 : Sony confirme l’arrivée du taux de rafraîchissement variable (VRR) cette semaine

D’ici quelques jours, vous pourrez profiter du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur votre PlayStation 5. Sony a effectivement confirmé que « la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 sera déployée dans le monde entier cette semaine ». Le VRR permet d’améliorer le rendu visuel des jeux en corrigeant notamment les problèmes de framerate (nombre d’images par seconde) et de tearing (déchirure d’écran).

La PlayStation 5 – Crédit : Sony

Avec le VRR déployé sur la PS5, les jeux seront davantage optimisés et fluides. Les jeux déjà sortis bénéficieront du VRR après une mise à jour tandis que les prochains jeux pourront prendre en charge le taux de rafraîchissement variable dès leur sortie. Néanmoins, tous les titres de la PS5 ne seront pas immédiatement compatibles avec le VRR.

14 jeux PS5 prendront en charge le VRR dans les semaines à venir

Sony a annoncé que 14 jeux PS5 recevront un correctif pour prendre en charge le VRR d’ici les prochaines semaines. Ces jeux sont les suivants :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

D’autres jeux seront ajoutés par la suite, mais nous n’avons pas encore plus d’informations. Dès cette semaine, la PS5 recevra une mise à jour qui ajoutera l’option VRR dans les paramètres système et plus précisément dans la catégorie « Écran et vidéo ». L’option s’activera automatiquement pour les jeux compatibles listés ci-dessus.

Pour profiter du taux de rafraîchissement variable sur votre PlayStation 5, vous aurez aussi besoin d’un téléviseur ou écran compatible VRR équipé d’un port HDMI 2.1. Enfin, Sony a aussi précisé que vous pouvez appliquer le VRR sur les jeux qui ne le prennent pas en charge. Selon Sony qui envisage de mettre de la pub dans les jeux PlayStation, « cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux ».

