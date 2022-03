PS Plus Premium : plus de 700 jeux en streaming, la réponse de PlayStation au Xbox Game Pass

Sony dévoile son nouveau PlayStation Plus – Crédit : Sony

Le Xbox Game Pass participe à la bonne santé vidéoludique de Microsoft. Un catalogue de jeux en illimité avec un abonnement mensuel. Et la réponse de Sony, constructeur de la PS5 dont la version Pro fait toujours parler, était très attendu par les joueurs. C’est désormais chose faite avec le nouveau PlayStation Plus prévu pour juin avec plus de 700 jeux et d’autres avantages ! Présentation du service regroupant trois offres après la fusion du PlayStation Plus et du PlayStation Now.

Trois offres PlayStation Plus pour trouver votre bonheur

Le nouveau PlayStation Plus regroupe trois offres disponibles à partir de juin 2022 en France. Découvrez un catalogue de plus de 700 jeux répartis sur différentes générations, des démos ou encore le cloud gaming sur PS4, PS5 et PC. Voici ce que propose ce service.

Le PlayStation Plus Essential :

8,99 euros par mois, 24,99 euros par trimestre ou 59,99 euros par an

Deux jeux à télécharger tous les mois

Des promotions

Des sauvegardes dans le cloud

L’accès au online

Le PlayStation Plus Extra :

13,99 euros par mois, 39,99 euros par trimestre ou 99,99 euros par an

Tous les points du PlayStation Plus Essential sont inclus

Un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 avec le téléchargements pour en profiter offline

Le PlayStation Plus Premium :

16,99 euros par mois, 49,99 euros par trimestre ou 119,99 euros par an

Tous les points des PlayStation Plus Essential et PlayStation Plus Extra

Des démos à essayer

340 jeux supplémentaires en plus des 400 de l’abonnement PlayStation Plus Extra parmi lesquels ceux de la PlayStation, la PS2 et la PSP

Le cloud gaming (compatible PS4, PS5 et PC) pour les jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des abonnements PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium

D’autres précisions à propos du nouveau PlayStation Plus

Retrouvez les meilleurs jeux de la PlayStation – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Parmi les jeux inclus dans les offres PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, on trouve God of War, Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Returnal ou encore Death Stranding. Les adhérent au PlayStation Now transitent sans surcoût vers le PlayStation Plus Premium.