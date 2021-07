Punisher : toutes les fois où le personnage de Marvel est mort

Avec plus de 70 ans de carrière au compteur, de nombreux comics, films et séries, le Punisher est devenu une figure emblématique de l’univers Marvel, mais le personnage est surtout connu pour souvent mourir. Et ressusciter !

Il y a des personnages Marvel que l’on aimerait mieux ne pas rencontrer dans la vraie vie. Alors que beaucoup ont découvert le personnage avec la série éponyme sur Netflix, le Punisher a déjà un bel historique derrière lui… et tout autant de morts. Qu’il s’agisse d’un véritable souhait de torture ou d’un sens du spectacle, Marvel semble bien décider de faire du Punisher son personnage qui meurt le plus. Et qui revit, évidemment.

Frank Castle, aka The Punisher – Crédit : Marvel

Le Punisher, ou Frank Castle de son vrai nom, est une figure certes moins connue mais tout aussi emblématique de l’univers Marvel. Anti-héros par excellence, il n’a aucune problème à assassiner les criminels qu’il rencontre. Non sans peine, puisque le Punisher a été tué à plusieurs reprises. Avant d’être ressuscité, pour le plus grand plaisir des fans.

Avant d’être une série Netflix, The Punisher est avant tout un personnage de comics. Frank Castle s’est effectivement illustré dans bon nombre de bande dessinées, offrant aux lecteurs de nombreuses morts plus violentes et impressionnantes les unes que les autres.

Combien de fois le personnage du Punisher est-il mort ?

Combattre le crime n’est pas une tâche évidente, et les accidents du travail arrivent malheureusement assez vite. Encore plus lorsque les ennemis sont mandatés pour éliminer le Punisher. On peut par exemple citer la décapitation de Frank Castle par le personnage de Norman Osborn. Une mort horrible en tous points qui ne semble pas avoir empêché le Punisher de revivre et de ressusciter sous le pseudonyme de Franken-Castle.

Le personnage ne meurt cependant pas nécessairement sous les coups de l’ennemi, mais peut parfois succomber à ses propres démons. C’est notamment le cas dans Punisher : MAX ou dans Punisher Kills the Marvel Universe. Dans le cinquième volume de The Punisher, Frank Castle est même manipulé pour se suicider par une horde de démons, dont certains sont liés aux criminels qui ont tué sa famille. Heureusement, le Punisher est ramené dans le monde des vivants par l’ange Gabriel et a reçu des pouvoirs surnaturels.

Marvel mène la vie dure à son personnage. Entre suicides et assassinats, le Punisher n’a pas les histoires les plus simples. Sans parler des nombreuses morts liées à des explosions ou à d’autres événements tout aussi impressionnants. Dans la série Suicide Run, Frank Castle meurt par exemple dans l’explosion d’un immeuble. Dans Punisher: The End, il s’agit alors carrément d’une catastrophe nucléaire. Le personnage du Punisher est donc mort d’innombrables fois, mais les fans continuent de se délecter de sa faculté à se relever… et à recommencer.

Source : Cbr