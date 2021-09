Qualcomm aptX Lossless : enfin la qualité CD sans perte en Bluetooth !

Qualcomm promet de pouvoir offrir un rendu de qualité CD avec une simple connexion Bluetooth.

Souvent décriée par les amoureux du son haute fidélité, le Bluetooth n’est pas aussi performant qu’une connexion filaire. La faute à une compression induite par ce format sans fil. On a aujourd’hui différents codecs (AAC, aptX, LDAC, etc.) qui sont meilleurs que le basique SBC. Si l’on parvient à mettre la main sur des écouteurs aptX Adaptative, par exemple, ou sur un combo smartphone/écouteurs Sony pour le LDAC, c’est tant mieux, mais on ne sera toujours pas au niveau de la qualité CD.

C’est la promesse que veut nous faire aujourd’hui Qualcomm en annonçant l’arrivée prochaine de l’aptX Lossless. Comprenez par là qu’il s’agit d’une connexion Bluetooth sans perte : une qualité 16 bits 44,1 kHz.

aptX Lossless, jusqu’à 1 Mbits et activé automatiquement

Pour imager le gain apporté par son aptX Lossless, Qualcomm montre un petit schéma comparant le SBC, l’aptX Adaptative et l’aptX Lossless. Côté bande passante, le Lossless offre un débit max de 1 Mbits. Disponible sur l’aptX Adaptative, il peut fluctuer de 140 kbits à 1 Mbits en fonction de la congestion des fréquences dans l’environnement d’utilisation (métro aux heures de pointes, par exemple.)

Qualcomm pense répondre à une attente du public en misant sur la qualité audio. D’après leurs analyses, 50% des consommateurs cherchent avant tout un produit de haute résolution audio et 64% indiquent que l’audio sans compression est ce qui influence leur décision d’acheter ou non des écouteurs sans fil.

L’émergence de Deezer HiFi et Spotify HiFi dans la ligne de Qobuz montrent bien l’appétence des consommateurs pour une diffusion audio en streaming de qualité supérieure. Au-delà de cela, le déploiement progressif de la 5G et du Wi-Fi 6 mettent les indicateurs au vert pour une diffusion pérenne de contenus sans perte.

L’aptX Lossless sera proposé aux fabricants de smartphones, casques et écouteurs. Outre une licence à payer, ces derniers devront aussi faire certifier leur matériel. De quoi éviter de se retrouver à écouter Qobuz avec des écouteurs à l’acoustique désastreuse.

Source : Qualcomm