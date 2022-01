Quelle est la durée de The Batman ? Certains la trouvent beaucoup trop longue…

Les films de super-héros sont de plus en plus long et The Batman bat des records. À croire que les Studios jouent à qui fera le plus long film.

The Batman, dure 2 heures et 55 minutes. Le film lui-même dure 2 heures et 47 minutes sans le générique de fin. Alors que No Way Home l’un des films les plus longs du MCU est encore en salles, The Batman s’annonce comme le plus long opus de la franchise et l’une des plus longues durées de tous les films tirés de comics.

The Batman s’annonce comme le plus long opus de la franchise – Crédits : DC Comics, 6th & Idaho, and Dylan Clark Productions

Le nouveau DC Comics avec Robert Pattinson en tête d’affiche sera plus précisément le troisième film de superhéros le plus long jamais réalisé. Il se situe juste derrière Avengers : Endgame où il fallait plus de trois heures pour en venir à bout (181 minutes). Le record est, lui, tenu par Justice League de Zack Snyder, dont la version director’s cut diffusée sur HBO durait 242 minutes. Cette nouvelle version de Batman réalisée par Matt Reeves est en effet très attendue, et quand on achète un ticket de cinéma de nos jours nous en voulons pour notre argent. Mais presque trois heures c’est beaucoup. Et parvenir à nous tenir en haleine pour une telle durée n’est pas à la portée de tous les projets. En conséquence, certains fans s’inquiètent alors que d’autres se réjouissent de la quantité.

Pourquoi les films de super-héros sont-ils de plus en plus longs ?

La première réponse qui nous vient à l’esprit est le changement du paysage de cette industrie depuis l’arrivée du streaming. Les spectateurs sont de plus en plus habitués (par le biais des séries notamment) à des histoires complexes et riches développées dans le temps. Il est très probable que l’industrie cherche à concurrencer ces nouvelles tendances par des scénarisations plus poussées. D’un point de vue financier aussi, qui dit film plus long, dit augmentation du temps de visionnage. Et ce temps est une donnée importante quant aux calculs des reversements venant des plateformes.

Néanmoins les cinémas suppriment une séance par jour pour les films qui durent plus de deux heures à l’écran. On peut supposer aussi que les studios de cinéma perdent de l’argent de cette façon. Quoiqu’il en soit, nous assistons à un phénomène général dans l’industrie des Superproductions. Et ce n’est pas la première fois.

Un phénomène cyclique

Comme pour toutes choses, l’industrie cinématographique est cyclique. L’ère Marvel n’est pas la seule fois où la durée des films à gros budget a grimpé jusqu’à trois heures. Les années 50 et 60 ont vu les épopées et les comédies musicales devenir populaires, avec des durées atteignant jusqu’à quatre heures avant d’épuiser le public et de revenir à des longueurs plus raisonnables. Et ce n’est probablement pas une coïncidence si les studios étaient en concurrence avec le nouvel amour du public pour la télévision au cours de cette période.

Source : Gizmodo