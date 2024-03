The Batman 2 : la suite du film avec Robert Pattinson est retardée d’un an, voici pourquoi

The Batman 2, la suite du film avec Robert Pattinson dans le rôle du super-héros sorti en 2022, est retardée. Au lieu de sortir en octobre 2025 comme il était initialement prévu, le film sortira un an plus tard, en octobre 2026. Voici pourquoi.

© Warner Bros.

Peu après sa sortie, une suite pour The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson était rapidement confirmée. Le succès commercial et critique avait été au rendez-vous pour ce reboot de la franchise, de quoi convaincre les producteurs de donner le feu vert pour un deuxième opus. Ce n’était pas difficile, après le désastre connu par Batman v Superman, sorti en 2022.

Il va malheureusement falloir patienter pour la voir. Le film était initialement programmé pour une sortie le 3 octobre 2025. Nouvelle date de rendez-vous dans les salles sombres : le 2 octobre 2026. Un an de retard, tout pile. Cela fera alors plus de quatre ans depuis la sortie du premier film, avec l’excellent Paul Dano dans le rôle du Sphinx.

The Batman 2 aura été victime de la grève des scénaristes à Hollywood

Le premier film The Batman avait lui-même été plombé par deux retards, provoqués par la pandémie de Covid-19. Le tournage avait commencé en janvier 2020, avant d’être interrompu en mars, pour reprendre plus tard dans l’année et s’achever en mars 2021.

Cette fois-ci, aucune pandémie à l’horizon (ouf). En revanche le film fait partie de ces projets victimes de la grève des scénaristes qui a sévi à Hollywood durant 148 jours, couvrant la première moitié de 2023. Selon les sources de The Wrap, The Batman Part – II est justement repoussé à cause de l’écriture du scénario.

C’était attendu. Juste après la fin de la grève des scénaristes, Warner Bros. Discovery avait déclaré accélérer l’écriture du scénario, qui constituait désormais une priorité. Cependant, en février 2024, Jeffrey Wright indiquait qu’il reprendrait son rôle de Jim Gordon dans The Batman – Part II, sauf qu’il n’avait pas encore pu lire le script.

À lire > Barry Keoghan révèle comment il a interprété le Joker dans The Batman

Le nouvel univers étendu de The Batman peine à voir le jour

On peine aussi à voir l’univers étendu autour de Batman que devait lancer le premier film. Car outre cette Part II, deux séries TV dérivées sont en cours de développement pour la plateforme de streaming Max, qui devrait disponible en France d’ici leur sortie. C’est aussi un autre film, sans doute la Part III, qui est déjà dans les cartons pour Robert Pattinson.

Malheureusement en novembre, on apprenait que la série sur le Pingouin était retardée. Avec Colin Farrell dans le rôle du méchant difforme, ce premier feuilleton dérivé initialement prévu pour le printemps doit maintenant sortir à l’automne 2024.