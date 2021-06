Razer Blade 14 : le plus puissant des PC portables de 14 pouces grâce à un CPU AMD et une RTX 30 ?

La marque spécialisée dans le gaming vient de lever le voile sur le Razer Blade 14. Elle affirme que c’est le plus puissant des PC portables de 14 pouces du marché. Il est équipé d’un CPU AMD Ryzen 9 5900HX et d’une RTX 30 allant jusqu’à la RTX 3080.

Les ordinateurs portables dédiés au gaming de Razer vont de 13 pouces à jusqu’à 17 pouces. La marque vient de dévoiler son nouveau PC portable de 14 pouces, le Razer Blade 14. Razer affirme que le Blade 14 est le plus puissant des ordinateurs portables de 14 pouces du marché. Et pour cause, la bête est équipée d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX et d’une carte graphique GeForce RTX 30.

Le Razer Blade 14 – Crédit : Razer

Au total, le Razer Blade 14 est proposé dans trois configurations différentes. La plus puissante possède une GeForce RTX 3080 et ce n’est pas une blague. Razer a effectivement relevé le pari d’équiper son PC portable gaming de la carte surpuissante. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester la GeForce RTX 3080 Founders Edition de NVIDIA.

Le Razer Blade 14 est impressionnant, mais son prix l’est aussi

Mettre une RTX 3080 est déjà impressionnant, mais le plus spectaculaire est évidemment de maintenir les performances thermiques du PC. Cela est possible grâce à ce que Razer appelle un « liquid vapor cooling » ou refroidissement par évaporation. Ce serait totalement inutile d’avoir une RTX 3080 si le Blade 14 surchauffe en seulement quelques minutes d’utilisation intense. À titre de comparaison, la plupart des PC portables gaming de 14 pouces du marché ont une RTX 3070 dont nous avons aussi testé la Founders Edition.

De plus, les deux autres configurations du Razer Blade 14 ont une RTX 3060 pour 1 799,99 $ et une RTX 3070 pour 2 199,99 $. Quant à elle, la version la plus puissante dotée de la RTX 3080 est affichée à 2 799,99 $ sur le site de Razer. Les trois configurations ont toutes 16 Go de RAM pour 1 To de SSD. L’autre différence principale entre les trois versions du Blade 14 se situe au niveau de la dalle. Le modèle d’entrée de gamme est équipé d’un écran Full HD de 144 Hz tandis que les deux autres modèles milieu et haut de gamme ont un écran QHD de 165 Hz.

Le Razer Blade 14 se distingue également par son design ultra-fin. Avec des dimensions de 16,8 x 220 x 319,7 mm et un poids de 1,78 kg, le Blade 14 est plus de 30 % plus petit qu’un ordinateur portable gaming de 15 pouces, selon Razer. Au niveau de la batterie, il faut prévoir jusqu’à 12 heures d’autonomie dans les meilleures conditions. Enfin, un petit détail qui saura plaire aux fans de Razer : le Blade 14 est évidemment équipé d’un clavier Chroma avec des couleurs et des effets que vous pouvez personnaliser.

Source : Gizmodo