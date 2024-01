Beem On : le nouveau panneau solaire plus puissant et encore plus facile à installer

Le spécialiste des panneaux solaires Beem donne un coup d’accélérateur en 2024 pour encore plus d’économies sur la facture d’électricité. Au programme : une nouvelle station, un service clé en main de panneaux sur le toit et une batterie.

Beem On / Crédit : Beem Energy

Les prix de l’électricité ne cessent d’augmenter et bon nombre de consommateurs sont tentés de se tourner vers l’énergie solaire au travers de l’installation de panneaux photovoltaïques. Le nantais Beem, dont nous avons récemment testé le kit solaire 420W, s’est attelé avec succès à la démocratisation du solaire en commercialisant des kits prêts-à-brancher à prix raisonnable. Des produits qui, surtout, ne nécessitent pas d’autorisation ni de contrat à souscrire auprès d’un fournisseur d’électricité.

Revendiquant à son actif plusieurs dizaines de milliers de foyers dans sa clientèle française, Beem vise l’équipement de 500 000 foyers à l’horizon 2030. Pour cette nouvelle année, la société ajoute quelques cordes à son arc avec une montée en puissance destinée à répondre aux attentes de ceux qui souhaitent s’approcher au plus près de l’autonomie énergétique. Toujours grâce à des solutions les plus simples, efficaces et susceptibles d’être rentabilisées en seulement quelques années.

Beem On : la station simple et ultra-compacte

Pour compléter ses kits 300 et 420W, la société nantaise lance Beem On, sa nouvelle station solaire caractérisée par une grande simplicité d’installation. Pas de support à visser comme avec les kits, ce dispositif est composé d’un seul et unique panneau, aux dimensions contenues (2×1,2 m) à positionner comme on le souhaite, à l’horizontale ou à la verticale. D’une inclinaison réglable, Beem On prend place au sol ou contre un mur et affiche une puissance de 460W, soit la possibilité d’économiser 240 € par an.

Beem On sur une terrasse / Crédit : Beem Energy

D’ores et déjà disponible sur le site de Beem, cette station dédiée à l’autoconsommation est commercialisée au prix de 629 euros. Une rentabilité en moins de 3 ans est donc envisageable, selon l’ensoleillement dont vous disposez et à condition d’avoir un talon de consommation suffisant en journée, bien sûr. Comme avec les précédents kits, Beem On bénéficie d’une garantie de 25 ans. La station est livrée avec la Beem Box pour consulter sa consommation depuis l’appli.

Beem On sur un mur / Crédit : Beem Energy

Beem a pour ambition d’offrir à ses clients une réduction jusqu’à 80% de leur facture annuelle d’électricité. Cet objectif ne peut toutefois être atteint au travers de Kits prêts à l’emploi, même si on choisit de doubler son installation pour arriver à 920W, la limite prévue par l’ADEME. L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie préconise en effet de rester autour de 900W sur un même circuit électrique.

Beem Roof : pour aller plus loin

Beem se devait donc de passer à la vitesse supérieure. Bien plus que de simples panneaux photovoltaïques à installer sur le toit, Beem Roof est un service clé en main d’installation. Beem fournit le matériel, mais s’appuie aussi sur un réseau de prestataires, gage d’un service complet et de qualité. Cette solution est accessible sur devis à partir de 6000€ (aides déduites) et permettrait d’atteindre 40% d’autonomie. À titre d’exemple, avec le choix de 6kWc de puissance, cela permettrait de faire 28000 € d’économies sur 20 ans dans une région comme Nantes.

Beem Roof / Crédit : Beem Energy

Légère déception pour ceux qui attendaient une solution alliant une petite batterie et kit d’autoconsommation comme chez Ecoflow et son kit pour balcon. Pour le nantais, une station comme Beem On permet de réduire son talon de consommation en journée et ne nécessite donc pas vraiment de stockage. En revanche avec Beem Roof, la batterie prend tout son sens et permettrait d’atteindre une autonomie jusqu’à 80% !

Beem Battery : adieu aux coupures de courant

Beem propose donc désormais une Beem Battery avec différentes capacités (de 6,6kWh à 13,3 kWh) pour répondre aux attentes particulières de chaque foyer. L’idée étant bien entendu d’associer ce produit à Beem Roof ou même plusieurs Beem On afin de stocker l’énergie récupérée en journée (et non consommée) pour la restituer la nuit. Au-delà de cette optimisation, la batterie est aussi la solution idéale pour pallier une éventuelle coupure d’électricité !

Beem Battery / Crédit : Beem Energy

La Beem Battery est proposée en précommande à partir de 7500 euros pour une association à Beem On et à partir de 12000 euros pour l’installation toit + batterie, pose incluse. Les 500 premiers projets bénéficieront d’une remise de 500 euros. Beem annonce 37000 € d’économies sur 20 ans, soit une autonomie de 78%, pour une Beem Roof 6kWc associée à une Beem Battery de 6,7 kWh, toujours sur une région comme Nantes.

Tous les produits Beem peuvent, bien entendu, être interconnectés. Ceux qui disposent déjà de produits Beem pourront sans problème booster leur insatllation.