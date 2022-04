Recharge sans fil, rapide ou filaire : quelle est la plus efficiente pour les smartphones ?

Les recharges sans fil, rapide et filaire sont couramment utilisées pour les smartphones, tous modèles confondus. Quelle est la méthode la plus efficiente pour recharger son smartphone en gaspillant le moins d’énergie possible ?

Quand on parle de rechargement de smartphone, on cherche souvent à avoir la recharge la plus pratique et la plus rapide possible. Pourtant, la vitesse ne fait pas tout. Oui, c’est très pratique de poser son smartphone sur un socle de charge sans fil ou de recharger son OnePlus, Oppo ou Realme en 15 minutes. Néanmoins, ces méthodes de charge sont-elles vraiment efficientes ? Gaspillent-elles moins d’énergie qu’une charge filaire classique ?

Mesurer l’efficience d’une méthode de recharge permet d’identifier la quantité d’énergie perdue ainsi que la température de la batterie. Cela n’impacte pas la rapidité de la recharge du smartphone, mais il est tout de même intéressant de connaître quel type de recharge gaspille le moins de ressources.

La recharge sans fil est-elle plus efficiente que la recharge filaire ?

Pour répondre simplement à cette question, le moyen le plus efficient de recharger votre smartphone est aussi le plus lent. Un chargeur USB-A de 5 volts et 1 ampère avec un câble court branché sur votre smartphone est la meilleure manière pour ne pas perdre d’énergie. Ce n’est évidemment pas la méthode idéale à utiliser au quotidien puisque le smartphone se recharge plus lentement, mais c’est celle qui perd le moins de ressources.

Ensuite, la recharge rapide comme l’USB Power Delivery ou les solutions propriétaires de OnePlus ou Qualcomm devient de plus en plus efficiente. En effet, les entreprises travaillent à accélérer la recharge rapide et à la rendre plus sûre et plus efficiente. La recharge rapide s’améliore surtout au niveau logiciel. Quand le smartphone communique efficacement avec le chargeur, la quantité d’énergie fournie peut être strictement contrôlée. La recharge est alors plus sécurisée, mais aussi plus efficiente. La batterie chauffe moins, donc le gaspillage d’énergie est limité.

Enfin, la recharge sans fil est probablement la méthode la plus pratique à utiliser des trois. Par contre, c’est loin d’être la plus efficiente. La recharge sans fil utilise l’électricité générée par deux bobines situées à proximité. Le processus est sécurisé, mais il gaspille aussi plus d’énergie. Plus l’entrefer (coupure dans un circuit magnétique) des deux bobines est de grande taille, moins d’énergie peut être transférée. Pour vous donner un ordre d’idée, une recharge sans fil est environ 70 % aussi efficiente qu’une recharge filaire. Cela signifie que 30 % d’énergie est gaspillée sous forme de chaleur.

