Ikea permet d’ajouter la recharge sans fil à (presque) n’importe quelle table

La recharge sans fil se développe de plus en plus. Le gros avantage de cette technologie est de pouvoir se dispenser d’une connectique directe entre le téléphone et le chargeur et de réduire grandement un risque de panne. Le câble et la connectique sont en effet des points d’usures prématurées et causent de nombreux soucis aux utilisateurs.

Chargeur sans fil Sjömärke. Crédit : Ikea

De son côté, la recharge sans fil n’est pas la panacée. Cela demande d’investir dans des stations de charge ou de prendre des précautions avec les coques de nos téléphones. À ce propos, Razer affirme que ses coques pour iPhone 13 seront compatibles avec la recharge sans fil. Dernier point, la recharge sans fil empêche aussi l’usage du téléphone puisqu’il doit rester en contact avec la base. Des recherches sont néanmoins en cours pour permettre une réelle recharge sans fil et nomade.

Un pad universel proposé par Ikea

Innovation de la marque Ikea, le Sjömärke est un bloc en aluminium et plastique mesurant approximativement 18 cm de long pour 8 cm de large. La particularité de cette station est de ne pas nécessiter un contact direct avec le téléphone.

Elle peut en effet être installée en dessous d’une surface en plastique ou en bois, à l’aide de vis ou d’un double face. Le but du fabricant est de proposer une solution de recharge sans fil complètement invisible aux utilisateurs soucieux de leur décoration d’intérieur.

D’un point de vue technique, le constructeur précise que le téléphone doit se situer à au moins 8 mm de la station (donc pas de contact direct) et que la performance maximale est atteinte pour une épaisseur de surface comprise entre 1 et 2,3 cm. De même, il est déconseillé de poser l’appareil en dessous d’une surface métallique. L’idéal étant d’avoir un plan en bois ou en plastique.

Le chargeur se veut universel et il est compatible avec le dernier standard Qi 1.2.4, permettant une recharge de faible puissance dans la fourchette 0 à 5 W. Aucune amélioration spécifique aux grandes marques que sont Samsung, Google ou Apple n’a été apportée.

Il est déjà disponible sur le site internet Ikea France et en stock dans certains magasins au prix de 29,99 euros.

Source : theverge