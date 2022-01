Redmi Note 11, 11S et 11 Pro : tout savoir sur la nouvelle cuvée de Xiaomi

La gamme Redmi Note 11

Lors d’une conférence en ligne, Xiaomi a levé le voile sur sa gamme Redmi Note 11. Des smartphones qui avaient déjà été dévoilés en Chine à la fin de l’année dernière. Mais comme souvent, le constructeur a réservé un évènement spécial pour annoncer l’arrivée de ses appareils sur le marché international. Il faut dire que les smartphones destinés aux consommateurs étrangers diffèrent souvent des modèles chinois sur certains aspects techniques et nominatifs.

Mais entrons dans le vif du sujet. Nous avons affaire à quatre déclinaisons différentes :

Le Redmi Note 11

Le Redmi Note 11S

Le Redmi Note 11 Pro

Le Redmi Note 11 Pro 5G

Pour le moment, nous ne connaissons toutefois pas leur date de lancement dans nos contrées, ni leurs prix en euros. Des informations que nous intégrerons à cet article dès que nous en saurons plus. En attendant, voici les caractéristiques principales des smartphones Redmi Note 11.

Redmi Note 11 / Redmi Note 11S

Le Redmi Note 11 – Crédit : XIaomi

Le modèle de base est affublé d’un écran de 6,43 pouces FHD+ AMOLED (2400 x 1080 pixels) bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le constructeur promet notamment « des animations plus fluides, des transitions dénuées de décalage et des commandes tacticles plus précises ». Dans ses entrailles, on retrouve un processeur Snapdragon 680 aidé dans sa tâche par 4 Go et 64 Go de stockage. Il est possible d’opter pour une configuration plus conséquente, à savoir 4 Go de RAM et 128 Go de stockage ou bien 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Trois coloris sont au menu : Graphite Gray, Twilight Blue et Star Blue.

Par ailleurs, le smartphone bénéficie d’une énorme batterie de 5000 mAh et de la charge rapide pro 33W (charge complète en 58 minutes selon XIaomi). Le constructeur promet d’ailleurs une autonomie de deux jours, ce qu’il faudra évidemment vérifier en testant la bête.

Côté photo, on retrouve un quadruple module dorsal composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, comme c’était préssenti. Pour compléter le tout, le smartphone embarque un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sur le devant, une caméra frontale de 13 mégapixels permet de prendre des selfies.

Mais quid de son prix ?

64 Go de stockage / 4 Go de RAM : 179 dollars

128 Go de stockage / 4 Go de RAM : 199 dollars

128 Go de stockage / 6 Go de RAM : 229 dollars (203€)

De son côté, le Redmi Note 11S partage bon nombre de caractéristiques avec le Redmi Note 11 classique (même écran et même batterie). Mais plusieurs différences notables sont à souligner. Premièrement, cette itération est propulsée par le MediaTek Helio G96 qui devrait offrir des performances un tantinet supérieures. Qui plus est, elle est dotée d’un capteur de 108 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour les selfies. Xiaomo assure que le capteur principal offrira « des images incroyables dans toutes les conditions d’éclairage, avec des résultats spectaculaires, en particulier dans la pénombre ».

À noter également le Pearl White qui remplace le Star Blue parmi les différents choix de coloris. Son prix ?

64 Go de stockage / 6 Go de RAM : 249 dollars

128 Go de stockage / 6 Go de RAM : 279 dollars

128 Go de stockage / 8 Go de RAM : 299 dollars

Redmi Note 11 Pro / Redmi Note 11 Pro 5G

Le Redmi Note 11 Pro – Crédit : XIaomi

Cette déclinaison pro embarque un écran FHD+ AMOLED qui s’étend sur 6,67 pouces. La fréquence de rafraîchissement est également plus conséquente puisqu’elle se hisse à 120 Hz. Plus lumineux (1200 nits au maximum contre 1000 nits pour le Note 11S), il bénéficie en outre du verre Gorilla Glass 5, plus protecteur que le Gorilla 3 présent sur ses petits frères. Quant aux coloris, on retrouve le Polar White, le Star Blue ou le Graphite Gra.

Sous le capot, il faudra compter sur un processeur MediaTek Helio G96. La capacité de la batterie se hisse à 5000 mAh comme sur les autres smartphones de la gamme. C’est toutefois au niveau de la recharge rapide que ce modèle se distingue, sa puissance s’élevant à 67W. Vous obtiendrez 50% de votre charge en à peine 15 minutes, assure Xiaomi. Du reste, la configuration photo est identique à celle du Redmi Note 11S.

64 Go de stockage / 6 Go de RAM : 299 dollars

128 Go de stockage / 6 Go de RAM : 329 dollars

128 Go de stockage / 8 Go de RAM : 349 dollars

Enfin, Xiaomi propose un modèle compatible avec la 5G. Il bénéficie pour ce faire d’un processeur Snapdragon 695. À noter qu’il partage quasiment la même fiche technique que le Redmi Note 11 Pro hormis du côté du module photo. S’il possède bien un capteur de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, il est privé de capteur de profondeur. En outre, le coloris Atlantic Blue remplace le Star Blue. Au niveau des prix :

64 Go de stockage / 6 Go de RAM : 329 dollars

128 Go de stockage / 6 Go de RAM : 349 dollars

128 Go de stockage / 8 Go de RAM : 379 dollars