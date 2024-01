Xiaomi lance ses Redmi Note 13 en France, 5 nouveaux modèles à partir de 199 euros

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G / Crédit : Liron Semoun

Dévoilés en Chine en septembre dernier, les nouveaux Redmi Note 13 de Xiaomi ont pris tout leur temps pour franchir les frontières de l’Hexagone. Cinq références distinctes sont disponibles en magasin (ou sur le point de l’être) en une ou deux versions de mémoire. Le consommateur devra toutefois faire son choix parmi 3 modèles différents : le Redmi Note 13 classique (décliné en version 4G et 5G), le Redmi Note 13 Pro (lui aussi en 4G ou 5G) et enfin le fleuron de la famille, mais aussi le plus cher, le Redmi Note 13 Pro+. Un appareil équipé pour rivaliser des appareils comme le Samsung Galaxy A54 5G ou plus récemment le Honor Magic6 Lite.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G / Crédit : Liron Semoun

D’un point de vue tarifaire, le spectre couvert est large avec des prix qui varient de 199 à 499 euros. Des montants qui restent assez raisonnables au regard des caractéristiques de ces smartphones. Bien sûr, les Redmi n’atteignent pas le niveau d’équipement des haut de gamme de la marque comme le Xiaomi 13 Pro ou même le Xiaomi 13T Pro. Mais ce sont indubitablement des modèles à l’excellent rapport qualité-prix qui rencontrent chaque année un grand succès.

Redmi Note 13 : la Rolls du premier prix

Décliné en deux versions 4G et 5G, le Redmi Note 13 testé en avant-première par la rédaction n’a pas à rougir face à certains milieux de gamme. Les deux déclinaisons partagent les caractéristiques suivantes :

Un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, rafraîchi à 120 Hz

Une Batterie de 5000 mAh

Une charge rapide filaire 33 W

Un grand-angle associé à un capteur de 108 MP (avec IA)

Un ultra grand-angle avec capteur 8 MP

Un objectif macro de 2MP

Une caméra frontale de 16MP

Une prise casque 3,5mm

Un port microSD (jusqu’à 1 To)

Résistance : IP54

Connectivité : Wi-fi 5, Bluetooth, NFC

Redmi Note 13 / Crédit Xiaomi

Leurs différences ne se situent donc uniquement pas au niveau du réseau mobile supporté. Le Redmi Note 13 classique est équipé du processeur Snapdragon 685 et d’un lecteur d’empreintes sous l’écran. Sa version 5G est équipée de la puce Mediatek Dimensity 6080 et d’un capteur d’empreinte latéral. Les deux smartphones n’ont pas non plus le même design, le Redmi Note 13 5G s’avérant plus fin, plus léger et reconnaissable à son bloc photo carré.

Redmi Note 13 5G / Crédit : Xiaomi



Le Redmi Note 13 est proposé en noir, bleu et vert. Le Redmi Note 13 5G existe en noir, bleu et blanc. Voici leurs tarifs :

Redmi Note 13 : 6 Go/128 Go : 199 euros

Redmi Note 13 : 8 Go/256 Go : 249 euros

Redmi Note 13 5G : 8 Go/256 Go : 299 euros

Redmi Note 13 Pro : du costaud à prix raisonnable

Décliné aussi en 4G et 5G, le modèle Redmi Note Pro s’appuie sur quelques fondamentaux du même acabit avec plus de puissance sous le capot et un équipement photo boosté.

Redmi Note 13 Pro / Crédit : Xiaomi

Voici les caractéristiques communes aux deux modèles :

Un écran AMOLED de 6,67 pouces, rafraîchi à 120 Hz

Charge rapide filaire 67W avec chargeur inclus

Un grand-angle associé à un capteur de 200 MP avec stabilisation optique

Un ultra grand angle avec capteur 8 MP

Un objectif macro de 2MP

Une caméra frontale de 16MP

Audio : prise casque 3,5mm, double haut-parleur stéréo

Un port microSD (jusqu’à 1 To)

Résistance : IP54

Sécurité : capteur d’empreintes sous l’écran

Connectivité : Wi-fi 5, Bluetooth 5.2 NFC

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G / Crédit : Liron Semoun

Le modèle Pro standard embarque le processeur MediaTek Helio G99 Ultra, se limite à une définition d’écran FHD+ et dispose d’une batterie de 5000 Mah. Le Pro 5G dispose de la puce Snapdragon 7s Gen 2, d’un écran 1,5K et d’une batterie de 5100 mAh. Là aussi le design n’est pas le même.

Redmi Note 13 Pro 5G / Crédit : Xiaomi

Le Redmi Note 13 Pro est décliné en noir, violet et vert. La version 5G du Pro est disponible en noir, violet et bleu. Les tarifs sont les suivants :

Redmi Note 13 Pro : 8 Go/256 Go : 349 euros

Redmi Note 13 Pro : 12 Go/512 Go : 399 euros

Redmi Note 13 Pro 5G : 8 Go/256 Go : 399 euros

Redmi Note 13 Pro+ 5G: le plus haut de gamme

Si le Redmi Note 13 Pro+ n’est pas un smartphone haut de gamme, il embarque pour moins de 500 euros des caractéristiques de premier plan et une conception premium avec un écran incurvé protégé par verre Gorilla Glass vIctus, des capteurs photo directement intégrés au dos et une résistance à l’eau poussée. Il devrait offrir d’excellentes performances à l’instar de son prédécesseur le Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G / Crédit : Liron Semoun

Voici ses caractéristiques :

Un écran AMOLED 1,5K de 6,67 pouces, rafraîchi à 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7200

Batterie de 5000 mAh

Charge rapide filaire 120W avec chargeur inclus

Un grand-angle associé à un capteur de 200 MP avec stabilisation optique

Un ultra grand-angle avec capteur 8 MP

Un objectif macro de 2MP

Une caméra frontale de 16MP

Audio : double haut-parleur stéréo

Résistance : IP68

Sécurité : capteur d’empreintes sous l’écran

Connectivité : Wi-fi 6, Bluetooth 5.3 NFC

Dimensions : 161,4 x 74,2 x 8,9 mm

Poids : 204,8 grammes

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G / Crédit : Liron Semoun

Le Redmi Note 13 Pro + est vendu en noir, violet et blanc. Ses prix :

Redmi Note 13 Pro+ 5G : 8 Go/256 Go : 469 euros

Redmi Note 13 Pro+ 5G : 12 Go/512 Go : 499 euros

Redmi Note 13 Pro+ 5G / Crédit : Xiaomi

Tous les Redmi Note 13 fonctionnent avec Android 13 et MiUI 14. Xiaomi promet pour tous ses appareils 4 ans de mises à jour de sécurité et 2 ans de mises à jour de l’OS pour les Redmi Note 13 ou 3 ans de mises à jour de l’OS pour les Pro et Pro+.

