Regardez une Bugatti Chiron faire la course contre un avion de chasse Rafale français

Il y a quelques années en 2007, Top Gear avait fait s’affronter la Bugatti Veyron avec un Eurofighter Typhoon, mais ce dernier l’avait emporté sur l’hypercar. Bugatti n’a visiblement pas été satisfait des résultats, puisqu’aujourd’hui, 14 ans plus tard, c’est la Bugatti Chiron qui est confrontée à un avion de chasse français, le Rafale.

Bugatti Chiron vs Avion de chasse Rafale – Crédit : Carscoops / YouTube

Il ne s’agirait pas de n’importe quelle Bugatti Chiron, mais de la Chiron Sport Les Légendes du Ciel, que le constructeur a dévoilé l’année dernière en édition très limitée. Elle aurait été nommée ainsi en hommage aux casse-cous du ciel français, et son gris mat s’inspirerait de l’extérieur métallique des avions du début du 20e siècle.

La Bugatti Chiron accélère plus vite que le Rafale

La Chiron Pur Sport est équipée d’un moteur W16 de 8,0 litres, capable de développer une puissance de 1 500 chevaux et un couple de 1 600 Nm. Face à elle se trouve un avion de chasse Dassault Rafale de la Marine française, qui est habitué à décoller des porte-avions. Les deux turboréacteurs de l’avion de combat seraient capables de produire près de 58 550 newtons de poussée, ce qui équivaut à environ 5 727 chevaux.

Avec ses 16 cylindres, une Bugatti Chiron classique pourrait atteindre les 500 km/h. Cependant, elle évidemment est bien loin de l’avion de chasse Rafale de Dassault, qui peut lui atteindre une vitesse maximale de Mach 1,8, soit environ 1 912 km/h.

Sur la vidéo ci-dessous, on peut voir que la Bugatti Chiron accélère beaucoup plus rapidement que l’avion de chasse. Elle aurait atteint les 100 km/h en seulement 2,4 secondes, les 200 km/h en 6,1 secondes. Elle dépasse ensuite la barre des 300 km/h en 13,1 secondes et les 400 km/h en 30 secondes. Il semble que celle-ci ait été débridée pour l’occasion, puisqu’une Bugatti Chiron Pur Sport ne dépasserait pas les 350 km/h. L’avion, quant à lui, a décollé à environ 260 km/h après avoir parcouru 450 mètres sur la piste.

La vidéo n’annonce pas clairement qui a gagné la course, mais il semble que celle-ci ait été serrée. « Je me suis éloigné du Rafale pendant les premières centaines de mètres. », a expliqué Pierre-Henri Raphanel, qui pilotait l’hypercar de Bugatti. Cependant, « après quelques centaines de mètres supplémentaires, il était à environ 20 mètres au-dessus et à côté de moi dans les airs. Un spectacle incroyable et fantastique. »

Source : The Drive