Renault Rafale : le SUV coupé hybride haut de gamme est disponible, à quel prix ?

Le nouveau fleuron de la gamme Renault est enfin disponible à la commande. Le Rafale, un grand SUV coupé hybride de 200 ch, se positionne sur le segment premium et affiche un design audacieux et des technologies de pointe.

Renault n’a pas que le Symbioz dans ses cartons. Présenté en avant-première au salon aéronautique du Bourget en juin 2023, le Renault Rafale s’apprête à débarquer dans les concessions Renault dès la fin du printemps. La marque ouvre aujourd’hui les carnets de commandes pour ce modèle ambitieux qui vise à reconquérir le segment haut de gamme.

Un design distinctif et des dimensions généreuses

Le Rafale se distingue par son design assez affirmé, empruntant aux codes stylistiques inaugurés par Gilles Vidal, directeur du design de Renault. Long de 4,71 mètres et doté d’une silhouette fluide et athlétique, il se positionne comme un véritable concurrent des SUV coupés premium allemands.

Au lancement, le Rafale sera proposé avec une unique motorisation hybride de 200 ch promettant 1 100 km d’autonomie. Associant un moteur essence 1,3 litre turbocompressé à un bloc électrique, cette technologie permet d’afficher des rejets de CO2 de 105 g/km et de profiter d’une conduite économique et performante.

La gamme du Rafale se compose de deux finitions : Techno (gris) et Esprit Alpine (bleu). La finition Techno offre déjà un équipement complet, avec des jantes 20 pouces, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, la caméra de recul, les radars de stationnement avant/latéraux/arrière, l’instrumentation numérique 12,3 pouces, l’écran tactile 12 pouces avec navigation Google Maps, la climatisation automatique bizone et l’accès mains libres.

La finition Esprit Alpine se distingue par son look plus sportif et ses équipements supplémentaires, tels que le système 4Control (roues arrière directrices), le hayon électrique, les sièges avant chauffants, la sellerie Alcantara, tissu et les jantes 20 pouces foncées. Voici ce qu’il faut retenir sur le modèle.

Motorisation :

Hybride E-Tech

Puissance cumulée : 200 ch

Couple : 205 Nm

Cylindrée : 1.3 litre turbo

Transmission : automatique à crabots

Accélérations :

0 à 100 km/h : 8,9 secondes

0 à 1 000 m : 30,6 secondes

Vitesse maximale :

180 km/h

Consommation :

À partir de 4,7 litres/100 km

Émissions de CO2 : à partir de 105 g/km

Autonomie :

Jusqu’à 1 100 km (selon les données WLTP)

Autres performances :

Capacité de remorquage : 1 500 kg

Freinage : disques ventilés à l’avant et à l’arrière

Pneus : 20 pouces

Combien coûte le Renault Rafale ?

Le Renault Rafale est affiché à un prix de départ de 45 000 € en finition Techno et à partir de 49 000 € en finition Esprit Alpine. Des tarifs qui le positionnent en concurrence directe avec les modèles premium allemands, tels que les Audi Q5 Sportback et BMW X4.

Pour rappel donc, le Renault Rafale sera disponible à partir de la fin du printemps 2024. Les carnets de commandes sont déjà ouverts, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre concession pour plus d’informations.