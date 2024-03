Renault Mégane et Scénic électriques : deux mises à jour majeures arrivent, Tesla peut s’inquiéter

Renault s’apprête à frapper fort sur le marché des voitures électriques. Deux mises à jour majeures, inspirées de la nouvelle R5 E-Tech, vont améliorer les Mégane et Scénic électriques. Au programme : un planificateur d’itinéraire plus intelligent et la conduite “one-pedal” pour une expérience de conduite encore plus fluide. De quoi rivaliser avec les ténors du marché, comme Tesla ?