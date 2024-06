Meilleure voiture électrique : quel modèle acheter en 2024 ?

Actuellement, il n’est pas rare de croiser des voitures électriques sur les routes de France. Il faut dire que ces modèles sont de plus en plus performants et avec la prochaine interdiction des véhicules à moteur thermique pour 2035 (même si tout n’est pas encore fait), les constructeurs se penchent tous dessus. Il faut aussi rappeler que de plus en plus de centres-villes n’acceptent pas ou n’accepteront plus les voitures diesel ou essence. En effet, ils mettent en place des Zones à Faibles Emissions. À ce jour, le marché de l’automobile propose chaque année de nouveaux modèles et il y en a de tous les types.

Une citadine, un SUV, ou même un monospace, tout le monde peut trouver le véhicule qui lui convient. De plus, tous les fabricants proposent désormais des véhicules électriques. Des marques historiques comme Renault, Peugeot, Fiat et luxueuses comme Porsche se sont lancés sur ce marché. De même, on retrouve des spécialistes comme Tesla et les entreprises chinoises comme Xiaomi et BYD commencent également à s’imposer dans ce secteur. Dans tous les cas, il est difficile de s’y retrouver au milieu de cette myriade d’automobiles. Voici donc notre sélection des meilleures voitures électriques du moment.

Dacia Spring, l’électrique au meilleur prix

Dacia Spring L’électrique au meilleur prix 18 900€ > Dacia On aime Son prix

Son prix Parfait pour de la ville

Parfait pour de la ville Bonne autonomie pour une citadine On n’aime pas Pas de radar de recul de base

Pas de radar de recul de base Pneumatiques médiocres

On commence ce comparatif par une des voitures électriques les plus abordables. Même si son tarif est passé de 16 990 euros à 18 900 euros, son tarif reste le plus bas de sa catégorie en Europe. Pour ce prix-là, la Dacia Spring propose une autonomie de 230 km (WLTP) et jusqu’à 305 km pour un usage en ville. Ensuite, pour la recharge, le fabricant annonce 5 heures pour atteindre les 100 € avec une borne installée chez soi.

Une option appelée « Combo DC 30 kW » doit permettre de récupérer 80% de batterie en seulement une heure. Cependant, elle possède une toute petite puissance de 45 ch. Comme vous vous en doutez, ce modèle est destiné à un usage en ville, et pas pour de longs trajets. Vous pourrez bien entendu compter sur la climatisation. Mais si vous souhaitez, par exemple, un radar de recul, il faudra monter en gamme avec la variante Extrême. Dernier point, l’habitacle se révèle assez spacieux, même pour les deux personnes à l’arrière.

Enfin, son coffre dispose d’un volume de 290 litres. Pour ceux qui le souhaitent, il existe une version proposant une puissance de 65 ch, mais il faudra allonger environ 2000 euros supplémentaires. Dans tous les cas, si vous voulez passer à l’électrique sans avoir à vous ruiner, difficile de ne pas vous la conseiller.

Fiat 500 électrique, la parfaite petite citadine

Fiat 500e La parfaite petite citadine 30 400€ > Fiat On aime Parfaite pour la ville

Parfaite pour la ville Bonnes performances en recharge

Bonnes performances en recharge Design intérieur comme extérieur On n’aime pas Pas adaptée pour l'autoroute

Pas adaptée pour l'autoroute Tarif un peu élevé

Fiat a décidé d’adapter la plus célèbre de ses voitures à l’électrique avec la Fiat 500e. Clairement si vous êtes un habitué de la marque, niveau design vous n’allez pas être dépaysés. Tout d’abord, en plus de la version d’entrée de gamme, elle se décline dans des modèles Red et La Prima.

Ce n’est clairement pas un véhicule adapté aux longs trajets, mais elle est une parfaite petite citadine. Sur ce point, elle dispose tout de même d’une autonomie de 190 km pour son modèle de base avec 95 ch. En termes de performances, cette version ne dépasse pas les 135 km/h. Ensuite, pour un véhicule destiné à la ville, difficile de vraiment le lui reprocher. Et pour la meilleure de la gamme, on peut compter sur 330 km d’autonomie avec une puissance de 118 ch.

Cette dernière est évidemment plus onéreuse, mais également plus adaptée à de moyens voire longs trajets. Pour le reste, elle dispose de toutes les options essentielles comme la climatisation automatique, un régulateur de vitesse et un écran connecté de 10,25 pouces. Dernier point, elle possède un tout petit coffre de 185 litres. Son prix de départ est d’environ 30 000 € sans les bonus écologiques. Cependant, les prix peuvent légèrement varier, et surtout il faut prendre en compte les différentes options que l’on souhaite.

Renault Scenic E-Tech, la reine des voitures électriques familiales

Renault Scenic E-Tech La reine des voitures électriques familiales 40 000€ > Renault On aime Très confortable (même à l’arrière)

Très confortable (même à l’arrière) Le plein de technologie

Le plein de technologie Conduite très agréable

Conduite très agréable Bonne autonomie On n’aime pas Sensation de freinage

Sensation de freinage L’accès au coffre

Le Renault Scenic E-Tech est la dernière version en date du célèbre modèle de la marque et elle a la particularité d’avoir été élue voiture de l’année 2024. Nous avons eu la chance de la tester et cette dernière nous a plus que convaincus. Dans le cadre de notre essai, nous avons pu essayer la version Techno commercialisée au prix de 41 990 euros. Dans tous les cas, on note un changement dans le design qui n’est clairement pas pour déplaire.

Ensuite, elle se révèle être très spacieuse. Il y a suffisamment de place à l’arrière pour un adulte et l’on note la présence d’un large accoudoir central équipé d’un support pour les tablettes (+ deux ports USB-C). Une option plus que bienvenue pour les longs trajets. Autre particularité, le toit ouvrant. En effet, pour la première fois sur une voiture électrique (ou thermique), il est possible de rendre opaque une partie ou l’intégralité de la vitre. D’autre part, ce Renault Scenic est équipé d’une batterie de 87 kWh et la marque annonce une autonomie d’environ 620 km.

Bien évidemment, ici, tout va dépendre de votre type de conduite, mais dans l’ensemble, elle nous a donné satisfaction sur ce point. Pour le reste, ses 220 chevaux assurent des accélérations et des reprises suffisamment dynamiques pour toutes les situations du quotidien.

Peugeot E-3008, un SUV aussi élégant que silencieux

Peugeot E-3008 Un SUV aussi élégant que silencieux 48 990€ > Peugeot On aime Finitions intérieures

Finitions intérieures Insonorisation très réussie

Insonorisation très réussie Vraiment confortable…

Vraiment confortable… Autonomie plutôt correcte On n’aime pas Masse importante

Masse importante Dynamisme en retrait

Dynamisme en retrait … sauf les places arrière pour un adulte

Le célèbre SUV de Peugeot revient dans une version électrique sobrement appelée E-3008. Cependant, ce modèle est également disponible en hybride ou avec un moteur thermique. Dans tous les cas, nous avons eu l’occasion de tester cette voiture électrique dans sa version GT disponible à partir de 46 990 €. Tout d’abord, on note son design particulièrement élégant qui la démarque clairement de ses concurrentes.

À l’intérieur, les finitions sont de qualité et l’on retrouve le fameux i-Cockpit. Il s’agit d’une grande dalle tactile de 21 pouces s’étendant du volant au milieu de l’habitacle. Cependant, seule la partie de droite est tactile. Pour le coup, cette présentation peut se révéler assez clivante et elle plaira beaucoup ou pas du tout. D’un autre côté, cette voiture possède une batterie de 73 kWh pour une autonomie théorique de 430 km. Comme souvent, à la pratique, on atteint rarement cette distance. Sinon, elle déploie une puissance de 210 chevaux.

Seul bémol, ce véhicule pèse tout de même plus de 2 tonnes, ce qui est très lourd. D’ailleurs, cela se ressent sur la conduite avec des conséquences sur le dynamisme. De même, nous aurions apprécié une direction un peu plus vive et ferme. Pour conclure, même si ce Peugeot E-3008 est très convaincant, dans ce domaine, notre coeur a tendance à pencher vers le Renault Scénic E-Tech.

Tesla Modèle 3 Propulsion, la Tesla familiale

Tesla modèle 3 Propulsion La Tesla familiale 39 990€ > Tesla On aime Dynamique

Dynamique Bonne autonomie

Bonne autonomie Très bonnes finitions

Très bonnes finitions Spacieuse et confortable On n’aime pas Un tarif élevé

Un tarif élevé Ouverture du coffre pas toujours simple

Comment faire un guide d’achat de voitures électriques sans parler de la célèbre marque Tesla d’Elon Musk. Ici on va évoquer la Tesla Modèle 3 Propulsion de dernière génération. Elle reste à ce jour, le véhicule électrique le plus vendu dans le monde. Dans tous les cas, c’est une automobile à la pointe de la technologie et excellente pour un usage familial.

En effet, l’intérieur est spacieux et chaque passager pourra profiter de voyages confortables. Plus précisément, elle pèse 1765 kg et a des dimensions de 4,69 x 1,85 x 1,44 mètre. En matière d’autonomie, le constructeur annonce 513 km voire un peu plus grâce à sa batterie de 66 kWh. En termes, de performances, Tesla annonce une puissance de 280 ch pour une vitesse maximale de 201 km/h.

Le conducteur, lui pourra profiter d’une conduite dynamique et agréable au gré de ses trajets. Et bien entendu, on retrouve tous les accessoires et services qui ont fait le succès du constructeur (on pense aussi à l’écosystème Tesla OS). Ensuite, le coffre peut accueillir des volumes de 682 litres et vous pourrez bien entendu profiter de l’option Superchargeurs avec l’une des bornes appropriées.

Volkswagen ID.3 Pro, le meilleur de la compacte électrique

Volkswagen ID.3 Pro Le meilleur de la compacte électrique 33 490€ > volkswagen On aime Système Travel Assist

Système Travel Assist Excellente autonomie

Excellente autonomie Conduite agréable On n’aime pas Tarif très élevé

Tarif très élevé Voiture lourde

La ID.3 Pro est la remplaçante de l’E-Golf, mais reste toujours une voiture compacte. Cependant, bien que son gabarit en fait une très bonne citadine, elle dispose d’une bien meilleure autonomie que les modèles similaires de ce guide. On peut compter sur 330 km d’autonomie pour la version d’entrée de gamme et jusqu’à 550 km pour le haut de gamme.

Avec une telle autonomie, des déplacements sur de courte et de moyenne distance ne posent aucun problème. Dernier point, le fabricant annonce une puissance équivalente à 204 ch. En bref, elle est parfaitement adaptée à un usage citadin. De même, l’habitacle est très bien aménagé. Pour les passagers installés à l’arrière, il y aura clairement assez de place. D’ailleurs, on retrouve également un imposant écran de contrôle tactile.

Et côté coffre, vous pouvez compter sur 385 litres et jusqu’à 1267 litres avec les sièges rabattus. Un tel volume pour un véhicule de ce type est impressionnant. Équipé de toutes les options qu’on peut attendre de ce genre de voiture, on lui reprochera tout de même un prix de départ à plus de 30 000 euros sans les primes. De plus, d’autres déclinaisons existent, mais elles sont aussi plus onéreuses. C’est dommage car pour le reste, c’est un quasi sans-faute. Enfin, on note la possibilité d’un système de location à partir de 229€/mois.

Tesla Modèle Y Performance, le SUV selon Tesla

Tesla modèle Y Performances Le SUV selon Tesla 57 990€ > Tesla On aime Coffre avant et arrière

Coffre avant et arrière Très bonnes performances

Très bonnes performances Grande capacité de transports

Grande capacité de transports Bonne autonomie On n’aime pas Prix très élevé

Prix très élevé Visibilité arrière pas excellente

On continue sur les voitures électriques Tesla avec le modèle Y Performance. On est ici sur un SUV disposant d’une grande autonomie. Cependant, précisons tout de suite un tarif de départ de 57 990 €. Ce n’est clairement pas un véhicule tout public. Mais quoi qu’il en soit, la marque annonce plus de 500 km d’autonomie avant d’être à court d’énergie. Bien évidemment, on retrouve la fonctionnalité Super Charge. De plus, elle dispose tout de même d’excellentes performances avec une puissance annoncée de 424 ch.

Ensuite, avec ses 4,75 mètres de long, ce n’est pas le véhicule le plus adapté à un centre-ville. Cependant, si vous faites beaucoup de route, c’est un excellent modèle. Cette Tesla a la particularité d’avoir un coffre arrière de 854 litres, mais aussi un coffre avant de 117 litres. Au besoin, vous pouvez même rabattre individuellement les sièges arrière pour gagner encore plus de places, ce qui est en fait une parfaite voiture familiale. D’ailleurs, sur ce point, c’est un des meilleurs véhicules de notre sélection.

Et bien entendu, on retrouve toutes les options et les technologies qui ont fait le succès de la marque. En résumé, ce modèle Y est une familiale de choix, et c’est encore plus vrai si vous avez l’habitude de partir en vacances. Seul bémol, un tarif élevé, qui peut la rendre difficile d’accès même avec les différentes aides. Enfin, elle pèse un peu moins de 2 tonnes.

BMW I4 eDrive 40, la meilleure voiture électrique BMW

BMW I4 eDrive 40 La meilleure voiture électrique BMW 63 950€ > BMW On aime Bonnes performances

Bonnes performances Son design

Son design Son autonomie On n’aime pas Options coûteuses comme toujours chez la marque

Options coûteuses comme toujours chez la marque Habitacle un peu juste

On continue ce comparatif avec la dernière-née des voitures électriques BMW. La I4 eDrive 40 est un modèle imposant avec ses 4,78 mètres de long, pour 1,82 mètre de large. D’un point de vue du design, elle est vraiment élégante, et on retrouve tout le charme des voitures du fabricant allemand. L’intérieur est également une réussite avec toutes les options que l’on peut attendre de ce type de modèles. Même si on regrette que de nombreuses choses soient seulement en option à la vue du tarif.

Mais on commence à avoir l’habitude avec les marques allemandes. Sinon du côté du coffre et ses 470 litres de stockage, ce modèle tire son épingle du jeu. La batterie, elle, offre une autonomie de 590 km au maximum (d’après le constructeur) et la puissance annoncée est de 340 ch. Sur ce point, elle est meilleure que la plupart de ses concurrentes de chez Mercedes ou Porsche. En bref, c’est une voiture familiale adaptée à de plus ou moins longs trajets, enfin s’il y a seulement 2 personnes à l’arrière. La 5e place n’est pas adaptée à tout le monde.

Enfin, cette BMW ne cache pas son ambition de concurrencer la Tesla Modèle 3. Son tarif de départ de 57 550 € est correct pour ce type de véhicule, mais comme dit précédemment, vous risquez d’ajouter de nombreuses options et le prix va forcément s’envoler.

Porsche Taycan 4S, le luxe aussi se met à l’électrique

Porsche Taycan 4S Le luxe aussi se met à l’électrique 124 000€ > porsche On aime Conduite très agréable

Conduite très agréable Très confortable…

Très confortable… Bonne motricité

Bonne motricité Performances impressionnantes

Performances impressionnantes Design Porsche On n’aime pas Tarif trop élevé (sans parler du prix des options)

Tarif trop élevé (sans parler du prix des options) … mais 5e place symbolique

… mais 5e place symbolique Autonomie un peu limitée

Porsche est bien plus connu pour ses puissantes voitures thermiques que pour ses modèles électriques. Mais comme tous les fabricants du secteur, il a été forcé de s’adapter aux demandes de sa clientèle. La marque allemande essaie clairement de prendre des parts de marché au géant Tesla, mais que vaut vraiment cette Porsche Taycan 4S ? Avant toute chose, il s’agit de l’entrée de gamme de la marque. Il existe des versions encore plus performantes et surtout plus onéreuses. La voiture que nous allons présenter à un prix de départ légèrement supérieur à 100.000€.

À ce tarif, vous pouvez compter sur d’excellentes finitions extérieures comme intérieurs. Sur le tableau de bord on trouve même deux écrans tactiles, sur ce point c’est une vraie réussite. Ensuite, on note tout de même un problème pour un véhicule au format familial. À l’arrière, il y a suffisamment de place pour 2 personnes, mais la 5e place est vraiment symbolique. Sinon, elle possède un coffre avant de 84 litres et un arrière de 407 litres. Porsche oblige, on attend un minimum de performances. Sur ce modèle, on trouve un groupe motopropulseur de 320 kW pour une puissance de 435 ch.

Mais il existe différents types de batteries et on peut donc obtenir encore plus de puissance (mais il faut mettre le prix). La vitesse maximale annoncée par le constructeur (enregistrée sur circuit) est de 250 km/h. Enfin, ce dernier donne une autonomie allant de 386 à 423 km selon le mode. En bref, on retrouve beaucoup des qualités de Porsche, mais pour un prix trop élevé (toujours trop d’options). Difficile de prendre des parts de marché à Tesla de cette façon.

Volkswagen ID Buzz, le meilleur van électrique

Volkswagen ID Buzz Le meilleur van électrique 59 450 € > volkswagen On aime Design très appréciable

Design très appréciable Charge rapide performante

Charge rapide performante Grand coffre et habitacle spacieux

Grand coffre et habitacle spacieux Vraiment confortable

Vraiment confortable Une version cargo existe On n’aime pas Tarif élevé

Tarif élevé Poids conséquent

Poids conséquent Autonomie vraiment limitée pour un van

Tout le monde se souvient du Volkswagen Combi, d’ailleurs, il n’est pas rare d’en croiser encore sur nos routes. La marque allemande a décidé de reprendre la même formule en la mettant au goût du jour. Nous allons ici évoquer le van électrique Volkswagen ID Buzz. Pour commencer, on note un design particulièrement réussi, même s’il diffère du modèle original.

L’habitacle est lui aussi très séduisant avec notamment un grand écran de contrôle de 10 pouces. Ce dernier offre un large panel de fonctionnalités. Ensuite, il affiche un poids à vide de 2407 kg et peut atteindre une charge maximale de 3000 kg. Au niveau de la motorisation, il déploie une puissance maximale de 150 kW. Elle dispose d’un couple de 310 Nm et offre une puissance de 204 ch. La vitesse maximale annoncée par le fabricant est de 145 km/h.

Maintenant, vient la question essentielle : quelle est l’autonomie de ce véhicule ? Elle embarque une batterie de 77 kWh et le constructeur annonce une autonomie maximale de 416 km (WLTP). Dernier point, son score énergétique est A+++. Il est disponible en 5 places, mais pour ceux qui le souhaitent, une version cargo est également disponible.

🤔 Quelle est la meilleure marque de voiture électrique ?

Actuellement, ce sujet fait toujours débat. Mais en règle générale, quand on évoque la question de la meilleure marque de voiture électrique, on pense à Tesla. D’ailleurs, le modèle Y du fabricant est le véhicule électrique le plus vendu dans le monde. Et d’un autre côté, le fabricant nous gratifie de modèles performants et très originaux comme le fameux Cybertruck. Même si parfois, les Tesla rencontrent parfois quelques problèmes du côté de l’Autopilot ou des batteries.

D’autre part, on peut évoquer les constructeurs allemands comme BMW et Volkswagen qui ont un véritable succès dans ce secteur. Et cela malgré des prix très élevés. Audi ou Mercedes proposent aussi des automobiles de qualité dans ce domaine. Sinon, les marques françaises comme Renault et Peugeot arrivent à tirer leur épingle du jeu. On peut, par exemple, citer l’excellent Renault Scenic E-Tech, élu meilleure voiture de 2024.

On note aussi le bon classement de Dacia grâce à son modèle Spring au tarif très avantageux (enfin quand on la compare à la concurrence). Enfin, même si Apple a semblé s’intéresser à ce marché pendant un certain temps, la firme de Cupertino a fini par abandonner l’idée. Pour finir, on peut également noter l’arrivée en force des véhicules chinois sur le marché français grâce à des produits à un tarif très agressif.

Vous en avez forcément entendu parler, mais quand on remplace son véhicule thermique par un véhicule électrique, il est possible de toucher un bonus écologique. En 2024, tout le monde peut bénéficier de ce bonus, mais à certaines conditions.

Il doit s’agir d’une voiture électrique (ou à hydrogène).

Le modèle doit être neuf et n’avoir donc pas reçu une première immatriculation (en France ou à l’étranger).

Le véhicule doit peser moins de 2,4 tonnes.

Le prix d’achat ne peut pas dépasser 47 000 euros.

Le montant du bonus ne peut pas excéder 27% du coût d’acquisition toutes taxes comprises.

Le bonus est plafonné 4000 euros pour les particuliers (majoration de 3000 euros possibles si le revenu fiscal du foyer est inférieur ou égal à 15 400 euros).

Dernier point, les véhicules d’occasion ne sont plus concernés par le bonus écologique depuis le 14 février 2024. Enfin, pour en bénéficier, le concessionnaire peut directement le déduire sur la facture du véhicule la réduction. Sinon il faut que vous en fassiez la demande sous 6 mois en vous rendant sur site : https://https://www.primealaconversion.gouv.fr/.

Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez retrouver ici tout ce qu’il y a savoir sur le bonus écologique.

Si vous possédez ou allez posséder une voiture électrique, la question de la recharge va immédiatement se poser. Et à moins que vous soyez vous-même un électricien, il faudra faire appel à un professionnel pour installer une borne de recharge chez vous. Sur ce point, il existe deux solutions, la prise renforcée et la WallBox. La première n’est vraiment pas la plus efficace, elle s’adresse aux personnes qui utilisent leurs voitures électriques comme un véhicule d’appoint.

C’est pourquoi nous conseillons plutôt le système WallBox. À titre de comparaison, une prise renforcée offre une puissance de recharge de 3,2 kW. Tandis qu’une recharge sur WallBox peut atteindre 7,4 kW en courant monophasé et jusqu’à 11 kW ou 22 kW en courant triphasé. D’ailleurs, voici notre dossier pour tout savoir des chargeurs Tesla.

Enfin, il vous faudra faire appel à l’une des nombreuses entreprises qui proposent d’installer des bornes de recharges pour vous en procurer une. Pour une WallBox, les prix sont variables, mais il faut compter 1000 euros au minimum contre 100 euros pour une prise renforcée.

🚗 Quelle est la durée de vie d’une voiture électrique ?

Quand on parle durée de vie d’une voiture électrique, la plupart du temps cela évoque la durée de vie de la batterie de cette dernière. Comme pour toutes choses qui fonctionnent avec une batterie, il est fortement conseillé de toujours la rechercher à 100% pour maintenir ses performances. Ensuite, selon les modèles, il faudra compter sur 1000 à 1500 cycles de recharges avant de voir les capacités de votre batterie diminuer.

Selon l’utilisation de votre voiture électrique, la batterie devrait durer une dizaine d’années. Et par rapport aux moteurs thermiques, ici, il n’y a pas besoin de faire la vidange, et même les freins ont tendance à s’user moins vite grâce au freinage régénaratif. Dernier point, il arrive que les prix des assurances s’envolent à cause de la batterie

🛠 Quel est le coût d’entretien pour une voiture électrique ?

À l’inverse des véhicules thermiques, les voitures électriques nécessitent beaucoup moins d’entretien. En effet, les éléments mécaniques y sont moins nombreux, et donc il y a besoin de moins d’entretien. Il n’empêche, que certains constructeurs demandent un contrôle fréquent des batteries. Il faudra faire la révision tous les 30.000 km contre 15.000 à 20.000 km pour un modèle essence ou diesel. La seule pièce qu’il faut changer souvent sur ce type de véhicule est le filtre à air.

Quoiqu’il en soit, l’entretien d’une voiture électrique est le moins cher. Il n’y a que le remplacement de la batterie qui peut faire exploser vos coûts. Mais rassurez-vous, ces dernières sont souvent garanties pendant longtemps (8 ans ou 192.000 km pour une Tesla Modèle 3 Performance). Et si vous vous demandez quelle partie de votre auto consomme le plus d’électricité cet article vous aidera à y voir plus clair.

💶 Est-il rentable d’acheter une voiture électrique ?

On ne va pas se le cacher, à l’achat, une voiture électrique coûte bien plus cher qu’une voiture thermique. La différence peut aller jusqu’à 10.000 euros et il faut encore rajouter le coût d’achat d’une borne de rechargement. Mais bien entendu, vous pouvez bénéficier du bonus écologique et de la prime à conversion qui peuvent vous faire gagner quelques milliers d’euros.

Mais là où se trouve le principal avantage des voitures électriques, est dans le prix au kilomètre. En effet, même si les prix de l’électricité ont fortement augmenté, une recharge de votre batterie vous coûtera bien moins cher qu’un plein d’essence ou de diesel. D’ailleurs, le coût peut encore être baissé si vous rechargez votre véhicule pendant les heures creuses. Et comme dit précédemment, le coût d’entretien sera moindre. Les contrats d’assurance sont aussi moins chers pour les véhicules électriques, jusqu’à 40% de moins pour certains modèles chez différents assureurs. Si vous souhaitez revendre votre véhicule électrique, sa dépréciation sera moins forte qu’avec un véhicule thermique.

En bref, hormis au moment de l’achat (si vous n’avez le droit à aucun bonus), vous allez pouvoir économiser de l’argent avec votre future voiture électrique.