Renault Mégane E-Tech : plus d’autonomie pour toutes les finitions, sans hausse de prix

Renault Mégane E-Tech

La Renault Mégane gagne en autonomie.

Les prix restent les mêmes.

Toutes les finitions sont concernées.

La Renault Megane électrique, lancée fin 2022, fait déjà peau neuve. Le constructeur français profite du mois de mars pour revoir sa gamme et proposer des améliorations significatives, sans augmenter les prix.

Renault Megane électrique : plus d’autonomie et de confort pour la gamme 2024

La principale nouveauté concerne l’autonomie, qui augmente sur tous les niveaux de finition. La version equilibre, qui constitue l’entrée de gamme, passe de 300 à 320 km en cycle mixte WLTP, grâce à une meilleure aérodynamique. Elle est équipée du moteur de 130 ch et de la batterie de 40 kWh. Elle bénéficie aussi d’un équipement plus riche, avec notamment plus d’aides à la conduite, conformément à la norme européenne GSR2. Elle affiche un prix de 34 000 €.

La version evolution, qui remplace l’ancienne evolution ER, offre la meilleure autonomie de la gamme, avec 480 km en cycle mixte WLTP. Elle associe le moteur de 130 ch à la batterie de 60 kWh, et dispose de jantes 18 pouces et d’un look plus travaillé. Elle coûte 38 000 €, soit 1 000 € de moins que l’ancienne evolution ER.

Renault Megane E-Tech 100 % électrique © Renault

Les versions techno et iconic, qui sont les plus haut de gamme, conservent le moteur de 220 ch et la batterie de 60 kWh, mais voient leur autonomie grimper de près de 30 km, avec respectivement 463 et 458 km en cycle mixte WLTP. Elles se distinguent par des détails de style et d’habillage. Elles sont vendues à 40 000 et 42 000 €.

Toutes les versions de la Megane électrique sont désormais équipées d’un chargeur embarqué AC de 7 kW, et peuvent recevoir en option un chargeur triphasé de 22 kW, pour 2 000 €. La puissance de charge en courant continu est de 85 kW pour la batterie de 40 kWh, et de 130 kW pour la batterie de 60 kWh. La pompe à chaleur, qui optimise le chauffage et la climatisation, est de série à partir de la version evolution.

La Renault Megane électrique se positionne ainsi comme une offre attractive sur le segment des compactes branchées, face à des concurrentes comme la Volkswagen ID.3 ou la Hyundai Ioniq 5. Elle devrait séduire les amateurs de design, de confort et de technologie.

Voici les points clés de cette mise à jour :