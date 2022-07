Resident Evil (Netflix) : les 10 meilleures références aux jeux vidéo

Crédit : Netflix

Victime de son succès sur nos consoles, Resident Evil multiplie les adaptations. La dernière en date ? Une série Netflix composée d’une première saison 8 de épisode disponible depuis peu. Le récit se déroule sur deux temporalités. La première à New Raccoon City, de nos jours, suit Jade et Billie avec leur père Albert Wesker. La seconde se tient dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies et autres créatures belliqueuses. Elle se concentre sur Jade devenue adulte. En bonne adaptation, la série profite de l’intrigue pour placer des liens avec les jeux. Place aux 10 meilleures références à la franchise vidéoludique !

À lire > Resident Evil Netflix : qui est Ada Wong, l’énigmatique perso de la saison 2 ?

10/ Sonate au Clair de lune

Crédit : Netflix

Dans l’un des épisodes, Jade et Billie Wesker mènent une chasse au trésor dans leur maison de New Raccoon City. Elles doivent alors jouer un morceau au piano qui n’est autre que Sonate au Clair de lune de Beethoven. Il s’agit de la composition préférée du cofondateur de la multinationale Umbrella, Oswell Spencer.

9/ La forme octogonale

Crédit : Netflix

Le logo de la multinationale malfaisante Umbrella prend la forme d’un octogone. Une forme que l’on retrouve à différents moments dans la série. Les boucles d’oreilles portées par Jade Wesker dans le premier épisode sont octogonales. On trouve aussi plusieurs cadres avec cette forme dans la maison de la famille Wesker.

8/ L’Alligator géant

Crédit : Netflix

Les alligators et crocodiles géants sont présents dans plusieurs jeux Resident Evil. Le plus marquant reste celui du second épisodes qu’il faut combattre dans les égouts. La série lui rend hommage dans les derniers épisodes. Une créature similaire est envoyée par Jade sur les soldats d’Umbrella et Billie Wesker.

7/ Le composé chimique P30

Crédit : Netflix

Le composé chimique P30 est évoqué à plusieurs reprises dans la série sans être mentionné directement. Il permet de contrôler l’esprit de quelqu’un en plaçant le composé dans un engin Scarab. Jill Valentine se fait notamment manipuler de cette manière par Albert Wesker dans Resident Evil 5. C’est aussi le cas dans la série lorsque Evelyn est sous le contrôle de Billie Wesker.

6/ Le Dr. Salvador

Crédit : Netflix

Si vous avez joué à Resident Evil 4, impossible de ne pas vous souvenir du Dr. Salvador. Un adversaire croisé assez tôt dans le jeu capable de vous tuer d’un coup en coupant la tête de Léon avec une tronçonneuse. Dans la série, le personnage apparaît dans la prison de la Confrérie où est enfermée Jade Wesker.

5/ Le doberman zombifié

Crédit : Netflix

Le premier Resident Evil a marqué les joueurs avec l’attaque surprise d’un doberman zombie qui casse une fenêtre du manoir Spencer. Une séquence reproduite dans le premier live-action de 2002. L’adaptation de Netflix rend hommage à cette créature dès le premier épisode lorsque Jade et Billie se font attaquer à leur tour.

4/ Flashback des montagnes d’Arklay

Crédit : Netflix

Les montagnes d’Arklay représentent un élément de longue date dans l’univers de Resident Evil. C’est là où se trouvent le manoir Spencer et Lisa Trevor. Ce lieu apparaît pendant l’épisode 7 alors qu’Albert Wesker se rend à un avant-poste d’Umbrella en 2005. Il contrôle ses trois clones qui effectuent des recherches.

3/ Le pistolet Red9

Baxter Resident Evil

Le Red9 est un pistolet emblématique de Resident Evil 4 avec son look vieillot. L’arme la plus puissante de sa catégorie apparaît dans l’épisode 4 de la série. Baxter s’enfuit lors d’un long plan en massacrant tous ceux qui se présentent sur son chemin. Et l’arme qu’il tient est Red9 facilement identifiable.

2/ L’apparition des Lickers

Crédit : Netflix

Les Lickers sont reconnaissables facilement avec leur tissu cérébral exposé et leur longue langue. Ces créatures sont aveugles mais se repèrent aisément au bruit. Elles apparaissent dans l’épisode 3 alors que Jade Wesker tente de s’enfuir d’Angleterre dans un convoi de réfugié. L’occasion d’une course-poursuite haletante.

1/ Pablo le chien

Crédit : Netflix

C’est le plus subtil des easter eggs dans la série Netflix découverte à ce jour. Dans l’épisode final, Jade Wesker distrait Roth avec les instructions pour prendre soin du chien de Billie, Pablo. Un prénom qui fait référence à l’acteur canadien Pablo Kuntz qui a doublé Albert Wesker dans le premier jeu Resident Evil.

Source : ScreenRant