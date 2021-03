Resident Evil Village : les scènes violentes et choquantes seront censurées pour une partie des joueurs

Saga mythique du jeu vidéo, Resident Evil va revenir sur le devant de la scène. Apparue en 1996 sur la première PlayStation, la saga de Capcom est un immense succès commercial et un exemple de longévité. Connue sous le nom de Biohazard au Japon, il se pourrait que le nom ne soit pas la seule différence entres les versions régionales du jeu. En effet, d’après un communiqué de Capcom, certaines scènes violentes seront censurées au Japon. Ce n’est pas la première fois qu’un jeu Resident Evil est sujet à la censure.

Crédit : Capcom

C’est bien connu, les développeurs de jeux vidéo doivent systématiquement faire évaluer leurs jeux par des organismes régionaux. Ceux-ci évaluent le contenu et déterminent l’accessibilité de ce contenu au public. En Europe, c’est le bien connu PEGI (Pan European Game Information) qui est en charge de cette évaluation. Aux États-Unis, il s’agit de l’ESRB (Entertainement Software Rating Board). Ces organismes se basent sur différents critères, et sont plus ou moins sévères dans leur notation.

Capcom va devoir censurer les scènes violentes de Resident Evil Village au Japon

Au Japon, face aux règlementations du CERO (Computer Entertainment Rating Organization), Capcom a pris le parti de proposer deux versions du jeu. L’une aura la notation D (17 ans et plus), l’autre la notation Z (18 ans et plus). Capcom ne précise pas ce qui diffèrera dans les deux versions, mais on imagine que la version Z laissera passer plus de violence. On ne sait pas si cette version Z sera également censurée.

D’après les informations de certains insiders au Japon, les décapitations et les scènes interdites par le CERO seront coupées. Il y aura également une réduction du sang visible à l’écran. Les versions américaine et européenne du jeu ne seront pas concernées par cette atténuation.

Ce n’est pas la première fois qu’un Resident Evil est censuré au Japon. Dans Resident Evil 4 notamment, la scène où Leon se faisait décapiter par une tronçonneuse avait également été retirée des versions japonaises. Un remake de ce même Resident Evil 4 pourrait sortir prochainement, et serait donc probablement également censuré au Japon.

Resident Evil Village est très attendu par les fans. La démo est déjà disponible depuis quelques semaines sur PlayStation, et la sortie est prévue pour le 7 Mai 2021.

Source : wegotthiscovered.com