Ressusciter son vieil iMac G4 d’entre les morts en l’équipant d’une puce M1, c’est possible, la preuve

Vous souvenez-vous de l’iMac G4 de 2002 ? Cela fait désormais plus de 20 ans qu’Apple a sorti cet ordinateur de bureau tout-en-un si emblématique. Un bricoleur s’est amusé à le ressusciter d’entre les morts en l’équipant d’une puce M1, et le résultat est assez impressionnant.

iMac G4 avec puce M1 © Connor55, MacRumors

Les plus vieux d’entre nous se souviennent du début des années 2000, où les bureaux étaient soudainement presque tous équipés d’iMac G4. Vous savez, ce fameux Mac emblématique doté d’un grand pied arrondi et d’un écran avec des bordures transparentes…

Nostalgique de ce légendaire Mac de bureau, un moddeur a décidé de ramener l’iMac G4 d’entre les morts et de l’équiper d’une puce Apple M1, qui équipe par exemple le MacBook Air actuel.

Une puce M1 dans un iMac G4 de 2002, et ça repart

Avec son écran de 15 pouces entouré de cadres épais, son grand support circulaire avec lecteur optique, l’iMac G4 ne ressemble en rien à ses frères et sœurs plus jeunes. Inutile de dire que le design des Mac de bureau aura bien changé avec les années, surtout lorsque l’on voit les derniers modèles tout juste annoncés par Apple.

Pour vous rafraîchir la mémoire, originellement, l’iMac G4 profitait d’une résolution de 1 024 x 768 et d’un processeur qui fonctionnait à seulement 1 GHz, appelé PowerPC G4. Il avait une carte graphique conçue par Nvidia, la GeForce4 MX, ainsi que 256 Mo de SDRAM DDR avec une fréquence de 333 MHz.

Ce moddeur, qui répond sous le pseudonyme de Connor55, a décidé d’ouvrir le dôme et de (presque) tout changer pour que son iMac G4 soit « à la page ». Il a ainsi remplacé les entrailles de son ordinateur favori par une carte mère d’un Mac Mini de génération actuelle, fournie avec la puce M1 d’Apple.

Il dispose également de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. Il a également ajouté des ports USB-C, USB-A, HDMI, une prise casque et un emplacement pour carte SD, en plus d’une prise Ethernet. Le Bluetooth fonctionne mal, mais il arrive tout de même, en bricolant, à atteindre les 100 Mo/s en débit Internet.

Son « voyage initiatique » est à retrouver en intégralité sur les forums de MacRumors.