Résumé Keynote Apple 2022: toutes les annonces faites durant la conférence « Peek Performance » du 8 mars

Au cours de l’événement Peek Performance de ce 8 mars, Apple a lancé quatre nouveaux appareils, dont l’iPhone SE 5G avec le processeur A15 Bionic d’Apple, le nouvel iPad Air avec le chipset M1 d’Apple, le Mac Studio et Studio Display.

Logo de la Keynote Apple du 8 mars 2022 – Crédits : Apple

Après une adresse faites aux fans d’Apple, la première mise à jour concerne l’Apple TV+. Le CEO a annoncé qu’Apple travaille avec certains des créateurs les plus populaires au monde et s’apprête à sortir de nombreux films et contenus originaux. Il y a notamment Spirited, Luck, Agylle, qui vont sortir prochainement.

La vidéo de la Keynote du 8 mars 2022

Après cette introduction, Apple a annoncé l’apparition deux nouvelles couleurs pour l’iPhone 13 : vert vif pour l’iPhone 13 et vert alpin pour l’iPhone 13 Pro.

Apple annonce le nouvel iPhone SE avec A15 Bionic

D’après Apple les performances graphiques du nouvel iPhone SE seront au même niveau que celles de la dernière série d’iPhone 13. Le nouvel iPhone SE présente un design en verre (le même que celui de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro) et en aluminium en trois couleurs, dont le blanc, le rouge et le noir. Le smartphone conserve le bouton d’accueil, et Apple affirme que la durée de vie de la batterie du smartphone est améliorée. De plus, les utilisateurs pourront profiter du réseau 5G sur le nouvel iPhone SE comme attendu. Le nouvel iPhone SE démarrera au prix de 429 $ et sera disponible à partir du 18 mars 2022.

Apple annonce un nouvel iPad Air avec la puce M1

Le nouvel iPad Air prendra également en charge la connectivité 5 G. Il sera compatible avec le clavier intelligent et l’Apple Pencil 2e génération. Les utilisateurs d’iPad pourront également utiliser les nouvelles fonctionnalités de l’iPad OS 15. Le nouvel iPad sera disponible au prix de départ de 599 $ et le produit sera également disponible à partir du 18 mars 2022.

La gamme de puces M1 s’agrandit avec la M1 ultra

M1 ultra apporte une faible latence, une bande passante massive et fonctionne huit fois plus rapidement que la puce M1 d’origine. Il dispose d’un puissant processeur à 20 cœurs et d’un énorme processeur graphique à 64 cœurs. Le M1 ultra offre plus de puissance que les autres processeurs à 16 cœurs tout en utilisant 90 % d’énergie en moins. M1 ultra sera combiné avec la capacité de macOS dans un nouvel appareil avec des performances et une connectivité révolutionnaires. Il s’appelle Apple Mac Studio.

Le Mac Studio

Accompagné de Studio Display, le Mac Studio réinvente l’ordinateur de bureau hautes performances. Apple a intégré ici les performances du M1 ultra dans un Mac Mini. Son pack complet s’élève à environ 10 000 dollars.

Apple lance le nouveau Studio Display

Studio Display présente une conception tout écran avec un châssis en aluminium et un écran de 27 pouces, qui peut atteindre 600 nits de luminosité et prend en charge plus d’un milliard de couleurs. Le Studio Display contient une puce A13 Bionic et un appareil photo ultra-large de 12 MP ainsi qu’un système audio de qualité studio.

Voila pour l’essentiel. Pour le reste, vous pouvez compter sur Tom’s Guide pour continuer de suivre et vous détailler chacune de ces nouveautés.

Source : Frandroid