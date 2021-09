Retour Vers Le Futur : Lea Thompson et Christopher Lloyd enfin réunis dans un nouveau projet

Les fans de Retour Vers Le Futur peuvent se frotter le mains. Il semblerait que Thompson et Lloyd se retrouvent enfin devant la caméra. Après avoir respectivement campé Lorraine et Doc, les deux acteurs reprennent du service ensemble. On doit ce projet à Hallmark, la chaîne de télévision spécialisée dans les films de fin d’année et les jolies romances grand public. Pour cette année, pas mois de 40 films dédiés à la magie de Noël sont annoncés. Et parmi eux le projet Next Stop Christmas.

Lloyd et Thompson sont enfin de retour – Crédit : Hallmark

Ce film mettant à l’honneur Lloyd et Thompson sera diffusé outre-Atlantique le 6 novembre prochain. Le projet suit l’histoire d’une certaine Angie. Cette dernière regrette d’avoir refusé un ex-petit ami devenu un célèbre commentateur sportif.

Lloyd et Thompson s’emparent de la magie de Noël dans un nouveau film

L’intrigue offrira une seconde chance à Angie. En effet, elle fait la rencontre d’un mystérieux conducteur de train. Ce dernier lui offre la possibilité de faire un voyage dans le temps pour modifier son destin. Et comme dans tout bon film de Noël : tout est bien qui finit bien. Pour l’heure, peu de détails filtrent sur ce projet. Côté casting, on retrouvera également Lyndsy Fonseca et Chandler Massey. Logiquement, Thompson devrait jouer la mère d’Angie et Llyod le conducteur « magique ».

Depuis 1996, les deux acteurs n’avaient pas eu l’occasion d’être réunis à l’écran. C’était pour la télévision, dans le téléfilm de second ordre : Le Droit de Rester Silencieux. Mais cela n’empêche pas les deux comparses de multiplier, en solo, les projets. Lloyd est devenu un acteur récurrent de séries à succès. Thompson a connu un triomphe sans précédent avec le programme Family Switched at Birth de 2011 à 2017.

Cette nouvelle sent bon la magie de Noël. Retrouver ces deux acteurs iconiques était pour le moins inespéré. Alors merci Hallmark de nous faire un si beau cadeau pour les fêtes de fin d’année. Pour le moment, on ne sait pas encore si le film sera distribué d’une manière ou d’une autre en France.

