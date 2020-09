Retour vers le futur : pourquoi la trilogie n’aura jamais droit à un remake

Dans une récente interview, le co-scénariste de Retour vers le futur Bob Gale a expliqué en détails pourquoi aucune nouvelle version des films ne pourrait égaler la trilogie originale des années 80.

Selon Gale, le secret de Retour vers le futur est bien sûr son histoire, qui repose non pas sur la découverte du voyage dans le temps, mais sur une famille de personnages attachants. « Retour vers le futur fonctionne parce que c’est l’histoire de cette famille, et le voyage dans le temps en est un élément, mais vous êtes totalement avec ces personnages. C’est une dramatisation formidable d’un moment que chaque être humain vit dans sa vie, qui est le moment où nous sommes enfants et nous réalisons soudainement : « Oh, mon Dieu, mes parents étaient aussi des enfants. », a déclaré le scénariste.

En regardant Retour vers le futur, chacun se met en effet à la place de Marty, découvrant la jeunesse de ses parents. Le voyage dans le temps, et les éventuelles incohérences du scénario, sont presque secondaires. Au fil du film, on s’attache à la famille McFly, qu’on est heureux de retrouver dans toute la trilogie. Ce qui compte vraiment pour le spectateur, c’est que ces personnages soient sauvés, peu importe les pirtouettes temporelles que devront réaliser Marty et Doc pour y arriver.

Retour vers le futur a évité les pièges des voyages dans le temps

Et cet aspect humain de l’histoire est quelque chose que les films de voyage dans le temps modernes ont selon Gale bien du mal à conserver. Franchement, vous regardez les séries de voyages dans le temps, les choses qu’ils ont faites à la télévision et les choses qu’ils ont faites dans les comics, et ils tombent dans ce piège qui consiste à utiliser le voyage dans le temps comme mécanisme d’intrigue. », explique-t-il.

Outre ces raisons scénaristiques, la trilogie Retour vers le futur a marqué les fans par le charisme de ses acteurs, ses décors emblématiques, sa légendaire DeLorean et ses effets spéciaux très kitsch. Bien qu’ils aient beaucoup vieilli, les moderniser détruirait complètement le sentiment de nostalgie que tous les grands enfants d’aujourd’hui ressentent encore à chaque visionnage des films. Cela n’est heureusement pas près d’arriver, puisque Zemeckis et Gale ont interdit toute suite ou tout remake et précisé ce point dans une clause de leur contrat. Comme toute œuvre culte, Retour vers le futur continue cependant de vivre au travers de clins d’œil et références que l’on trouve dans de nombreux films, séries, jeux vidéo, et parfois même chansons.

