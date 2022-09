GTA 6 arrive : Rockstar Games dit « adieu » à GTA 5 et GTA Online

Alors que Grand Theft Auto 6 est en cours de développement chez Rockstar Games, le studio semble fermer le rideau sur Grand Theft Auto 5 et GTA Online. Comment ? En faisant défiler les crédits du jeu sur son site Web, avec des remerciements pour toutes les équipes qui ont travaillé sur les deux titres.

Crédit : Rockstar/2K Games

Il semblerait que Rockstar Games fasse ses adieux à Grand Theft Auto 5 et à Grand Theft Auto Online. Le célèbre titre et son compagnon en ligne étaient sortis tous les deux pour la première fois en 2013 sur Xbox 360 et PlayStation 3, avant d’être remasterisés pour deux autres générations de consoles.

Rockstar a confirmé plus tôt cette année qu’il développait la prochaine entrée de la franchise. Un jeu très attendu qui devrait sortir d’ici aux trois ou quatre prochaines années. Et tel que rapporté par PCGamesN, il paraîtrait que Rockstar soit enfin prêt à dire adieu à ses prédécesseurs : les crédits du jeu apparaissent désormais sur le site Web du studio, avec un grand « Merci » affiché au-dessus de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation des deux projets.

Faire de la place pour GTA 6

« Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online représentent les efforts combinés de notre équipe à l’international depuis de nombreuses années. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à ces jeux, depuis leur lancement initial en 2013 jusqu’à aujourd’hui » titre dorénavant Rockstar sur son site Web.

Actuellement, GTA 5 est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec environ 169 millions d’exemplaires vendus à ce jour, juste derrière Minecraft et ses 238 millions d’exemplaires écoulés. Le jeu prospère notamment grâce à GTA Online, qui continue d’être l’un des meilleurs jeux multijoueurs du moment. En mars 2020, Dan Houser (l’un des co-fondateurs du studio aux côtés de son frère Sam) et scénariste de tous les jeux GTA, avait quitté Rockstar Games pour de nouveaux horizons.

Malgré ce message de remerciement, GTA Online continue d’être mis à jour. Le studio ne cesse d’apporter de nouvelles missions, véhicules et armes pour les joueurs. Ce message pourrait toutefois signaler un changement de priorités pour le studio, en espérant qu’il diffuse une bande-annonce officielle pour GTA 6 d’ici à la fin de l’année. Après tout, Grand Theft Auto 5 a maintenant presque dix ans et de nombreux joueurs ont déjà largement vu tout ce que Los Santos avait à offrir.

Pour rappel, Grand Theft Auto 6 se déroulera à Miami (et donc, probablement en partie à Vice City). Il sera également le premier jeu de la série à proposer un protagoniste féminin en tant que personnage principal.