Rocky 4 va avoir droit à sa « Stallone’s Cut », mais sans le robot Sico

Stallone a officiellement annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle version de son film Rocky 4. L’acteur et réalisateur a déclaré que le montage déjà terminé était génial, mais quelques fans sont déçus. Car Sico le robot ne sera pas au casting de cette director’s cut.

Crédit : Irwin Winkler – Robert Chartoff

Dans les commentaires de la publication de Stallone, des internautes ont demandé des nouvelles de Sico, le robot offert par Rocky à son beau-frère Paulie. Et malheureusement, l’acteur et réalisateur a apporté une réponse catégorique à ces questions. « Le robot va à la décharge. Plus de robot ». À un autre fan lui demandant de ne pas supprimer Sico, la star a répondu : « Je n’aime plus le robot ». Les scènes avec le robot seront donc coupées au montage.

Stallone voulait que Sico soit dans Rocky 4

Au début des années 80, intégrer Sico au film était pourtant bien une idée de Stallone. Produit de la société International Robotics Inc., le robot a été conçu pour aider les enfants autistes à communiquer. Stallone avait à l’époque fait appel à Sico pour son fils Seargeoh, atteint de ce trouble. Satisfait de l’efficacité du robot, le réalisateur avait alors décidé de lui offrir un rôle dans Rocky 4, afin de faire plaisir à son fils.

Sico n’avait cependant pas fait l’unanimité auprès du public. Son absence dans le nouveau montage a donc fait aussi quelques heureux. Certains internautes ont en effet réagi en déclarant que le robot ne manquerait à personne.

Rocky 4 fête ses 35 ans

Rocky 4 est sorti au cinéma le 27 novembre 1985.Cette nouvelle version célèbrera donc les 35 ans du film. On ignore cependant si elle aura droit à une sortie en salles ou si elle sera simplement offerte en streaming. Rocky 4 est un des opus les plus populaires de la franchise. Le film avait remporté plus de 300 millions de dollars lors de sa sortie.

Source : DEN OF GEEK