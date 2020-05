Demolition Man 2 : Sylvester Stallone confirme la suite du film aux trois coquillages

Stallone a annoncé qu’un Demolition Man 2 était actuellement en développement chez Warner. 40 ans plus tard, on retrouvera bientôt l’amour intellectuelle et les trois coquillages.

Réalisé en 1983 par Marco Brambilla, Demolition Man figure parmi les films cultes de Sylvester Stallone. Un film qui aura droit à une suite comme l’a révélé l’acteur lors d’un session de questions-réponses organisée sur Instagram.

Demolition Man 2 est en production

Le retour de films cultes au cinéma ne date pas d’hier. Ces dernières années, les spectateurs ont eu droit à Bad Boys for life (2019), Star Wars sous l’égide Disney (depuis 2016) ou encore Mad Max: Fury Road (2015). Demolition Man n’échappe pas à la règle comme l’explique Sylvester Stallone sur Instagram. Lors de ce Q&A, l’acteur a révélé que sa suite était bel et bien en chantier.

« Je crois que ça arrive. On y travaille actuellement avec Warner Bros et ça a l’air génial, donc on devrait bientôt en entendre parler. Ça va se faire. » Sylvester Stallone – Instagram

Pour rappel, Demolition Man (1981) place l’action à San Angeles en 2032, un Los Angeles futuriste et fantasmé et surtout une métropole dans laquelle la violence n’existe plus. Sylvester Stallone y incarne John Spartant, un policier fraîchement sorti de cryogénisation pour stopper son ennemi de toujours, un tueur psychopathe nommé Simon Phoenix (Wesley Snipes), libéré trop tôt.

Film culte des années 80, Demolition Man laisse de nombreuses scènes gravées dans les mémoires, dont celle des toilettes et son papier remplacé par trois coquillages. Une énigme qui n’a été résolue qu’en 2014. Demolition Man est actuellement à voir ou à revoir sur Netflix.

Stallone veut adapter Nighthawks en série TV

Pas plus d’informations pour le moment de la part de Sylvester Stallone si ce n’est cette officialisation de Demolition Man 2. L’acteur a profité de ce Q&A pour révéler d’autres projets. Sylvester Stallone a évoqué une adaptation en série de Nighthawks (1981), cette fois chez Universal.

L’acteur souhaite également adapter le roman d’anticipation Hunter, sorti en 1999. Sylvester Stallone en possède les droits depuis près de dix ans et veut placer l’histoire au cœur de la franchise Rambo.

Du haut de ses 73 ans, Sylvester Stallone ne semble pas prêt de raccrocher le métier d’acteur. Rien que ces dernières années, les spectateurs ont pu voir l’apercevoir dans Creed II (2019), Rambo: Last Blood (2019), This is Us (2017), Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017)…

