Rolls-Royce Boat Tail : la voiture la plus chère du monde se dote de montres personnalisées Bovet 1822

Rolls-Royce a récemment dévoilé la Boat Tail, une voiture à 28 millions de dollars. Cela la place à la première place des voitures les plus chères du monde. Les heureux clients ne seraient autres que Beyonce et Jay-Z.

Rolls-Royce a annoncé qu’elle allait désormais fabriquer des modèles sur mesure pour les clients fortunés, et la Boat Tail n’est que le début de cette nouvelle tendance. Les éléments les plus intrigants de la voiture sont probablement ses montres.

Horloge Bovet – Crédit : Rolls-Royce

Parce que la voiture la plus chère du monde doit être accompagnée d’un intérieur opulent qui la complète, l’horloger suisse de luxe BOVET 1822 a créé une paire de montres uniques qui peuvent servir d’horloges de tableau de bord à la Boat Tail. Il ne s’agit pas de l’une des voitures du futur conceptualisées par des enfants pour Rolls-Royce, mais bien d’un modèle vintage.

Le système de montage, qui a nécessité trois ans de développement et est composé d’aluminium et de titane, a dû subir des tests de vibration, de bruit, de température, d’humidité et même de collision avant d’être approuvé. Un tiroir dédié au tableau de bord, doublé de cuir assorti à l’intérieur de la voiture, a également été créé pour contenir les montres, les bracelets, les chaînes et les pendentifs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Des montres de luxe pour une voiture hors de prix

Animés par le tourbillon 60 secondes Bespoke, les cœurs de ces montres peuvent battre à 21 600 vibrations par heure. C’est une puissance suffisante pour les faire fonctionner pendant cinq jours, soit presque le double de la durée de vie d’une montre standard.

Les montres elles-mêmes sont des tourbillons Amadeo avec cinq jours de réserve de marche, dans des boîtiers de 44 mm en or blanc 18 carats. Une pièce est hautement polie tandis que l’autre est finement gravée puis remplie de laque bleue pour être assortie à la voiture. Chaque montre porte le nom du propriétaire du véhicule auquel il appartient.

De ce nous savons, les propriétaires du véhicule seraient Beyonce les Jay-Z. En effet, nos confrères de Daily Mail sont convaincus de leur identité, puisque plusieurs indices peuvent nous mettre sur cette voie. Tout d’abord, la voiture est bleue, la couleur préférée du couple, puisque leur fille se prénomme Blue Ivy. Ensuite, le frigo à champagne aurait également été conçu pour accueillir spécifiquement des bouteilles d’Armand de Brignac, dont Jaz-Z serait co-propriétaire. On ne sait pas comment ils ont acheté la voiture, mais à l’autre bout du monde, des clients chinois achètent des Rolls-Royce d’un million de dollars avec leurs smartphones.

