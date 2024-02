Tesla révolutionne l’accès sans clé de sa voiture, mais pas pour tout le monde

Tesla Phone Key sur une Model 3

Tesla a mis à jour son système d’exploitation (la version 2024.2.3) pour introduire le support de la technologie Ultra Wideband (UWB) d’Apple, qui équipe les derniers iPhone. Cela signifie une amélioration de la fonctionnalité Phone Key, qui permet d’ouvrir sa voiture avec son smartphone, sans avoir à recourir à la connectivité Bluetooth, moins précise et moins sécurisée.

La mise à jour a été repérée par le blog spécialisé Not a Tesla App, qui a souligné que la technologie UWB permet au véhicule et au Phone Key de communiquer avec une plus grande précision pour verrouiller, déverrouiller et ouvrir les portes automatiques. Une nouveauté qui était attendue depuis 3 ans, déjà.

Tesla adopte la technologie UWB d’Apple pour ouvrir sa voiture avec son iPhone

La technologie UWB (utilisée par Apple depuis l’iPhone 11), permet une localisation précise et une communication améliorée entre les appareils. Cette avancée technologique est particulièrement utile pour une localisation précise (permettant par exemple de retrouver un téléphone ou une montre perdue) avec une précision remarquable.

Pour les véhicules Tesla, cela se traduit par une réactivité accrue et une meilleure précision dans les fonctionnalités de verrouillage, déverrouillage et ouverture automatique des portes, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire aux propriétaires concernant la sécurité de leur véhicule.

La mise à jour est actuellement disponible pour les modèles Tesla de dernière génération, y compris la Tesla Model 3 de 2023, la Model X et le Cybertruck, nécessitant un iPhone 11 ou une version ultérieure ainsi que la dernière version de l’application Tesla (version 4.29.5 ou ultérieur).

Bien qu’aucune annonce n’ait été faite concernant la compatibilité avec l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2, il est prévu que cette fonctionnalité soit étendue à d’autres modèles de Tesla ainsi qu’à certains smartphones Android équipés de puces UWB dans un avenir proche. Après tout, les récents Google Pixel et Samsung Galaxy disposent également de leurs propres puces UWB, alors, pourquoi pas ?

