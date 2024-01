Sa Tesla est contrôlée à distance par un pirate : “Je me suis retrouvée sur la voie express à 40 km/h”

Une Tesla en mode FSD © DR

En théorie, tous les objets connectés sont piratables. Les voitures électriques n’y échappent pas et tout le monde a conscience du problème. La preuve avec Le Monde après nous sur Netflix qui met en scène plusieurs Tesla piratées pour provoquer un énorme accident. Sauf que la fiction dépasse la réalité puisqu’une femme a déposé plainte pour ce qu’elle estime être un piratage de son véhicule.

Elle perd le contrôle de sa Tesla sur la route

L’information nous vient de nos confrères du Télégramme. Christine, qui vit dans le Morbihan, rapporte que sa Tesla a été détournée par quelqu’un alors qu’elle était au volant. La femme roulait à bord de sa voiture électrique sur la voie express lorsque sa vitesse est descendue à 40 kmh/. Impossible d’y faire quoi que ce soit, elle s’est retrouvée en danger sur la route. Mais ce n’est pas tout puisque Christine précise que les portes ont été verrouillées et que le chauffage et la ventilation ont été poussés à fond.

Convaincue d’un piratage, Christine a porté plainte deux fois pour faire la lumière sur cette affaire. Selon elle, mais aussi son mari, un conducteur “invité” est à l’origine de ce piratage. Il s’agirait d’un proche qui a été enregistré comme tel. Le Télégramme explique que le suspect a modifié la carte grise de la Tesla pour en devenir le propriétaire légal. Il faudra attendre les conclusions de l’enquête pour découvrir la vérité. Piratage, sabotage, simple erreur ?

Pirater une Tesla n’a rien de très facile

Pirater une Tesla n’a rien d’une mince affaire. Certes, des hackers y arrivent pour la bonne cause mais un piratage demande énormément de temps et des connaissances. On imagine que Christine n’a pas d’ennemi avec un tel niveau pour prendre le contrôle de sa voiture, d’où les options d’un piratage via un conducteur “invité” ou un problème technique.