Voiture électrique à 100 euros/mois : suis-je éligible ? Voici comment le savoir

Le gouvernement Macron n’arrête pas ses efforts pour pousser vers l’adoption de la voiture électrique. Si possible, l’achat d’un modèle de conception française ou européenne avec le durcissement des règles du bonus écologique. Mais la France a aussi lancé la plateforme Mon leasing électrique pour rouler en voiture électrique à 100 euros/mois dès 2024. Êtes-vous éligible à ce leasing social ? Voici comment le savoir !

Voici les conditions à remplir pour profiter du leasing électrique

Le leasing social n’est pas pour tout le monde. Seuls 20 000 français pourront en profiter et si vous ne connaissez pas encore votre éligibilité, rassurez-vous. Il existe un simulateur mis en place par le gouvernement Macron pour le vérifier à cette adresse. Tout d’abord, voici les conditions à remplir :

Être résident français

Être majeur

Que votre foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros

Vivre à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail et utiliser votre voiture personnelle pour vous y rendre. Sinon, faire plus de 8000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle Vous êtes salarié ? Votre employeur doit fournir un justificatif de distance Vous ne l’êtes pas ? Il faudra fournir une attestation sur l’honneur et un justificatif d’affiliation à un régime de sécurité sociale pour l’année en cours



Quelles voitures électriques profitent du leasing social ?

Pour le moment, tout n’a pas été dévoilé à propos du leasing social mis en place par le gouvernement. On ne sait pas quels modèles pourront profiter de Mon leasing électrique mais une petite liste a été dévoilée sur la plateforme. Parmi les véhicules officialisés, on retrouve les Renault Megane E-Tech, Peugeot E-208, Peugeot E-2008, Renault Twingo E-Tech, Citroën ë-C4, Opel Corsa Electric, Opel Mokka Electric et Fiat 500e.

Notez toutefois que les voitures électriques doivent avoir un score environnemental minimal, un prix d’acquisition inférieur ou égale à 47 000 euros et un poids inférieur ou égal à 2400 kilos.