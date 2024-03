Saint Denis – Poirier streaming : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre en direct le combat MMA ?

Cette nuit s’annonce rude pour Benoît Saint Denis et Dustin Poirier. En effet, les deux combattants de MMA s’affronteront lors du co-main event de l’UFC 299. L’issu de ce combat très attendu pourrait propulser le jeune prodige Français au rang de challenger pour la ceinture des poids légers. Sur cette page, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure vous pourrez regarder le combat en direct, si vous ne souhaitez pas en rater une miette.

Benoît Saint Denis continuera t-il son ascension fulgurante, ou se fera t-il recadrer par la légende Dustin Poirier ? La question est sur toutes les lèvres. Si d’un côté, le Français affiche une volonté de feu, de l’autre l’Américain est prêt à repousser ce prétendant affamé avec au moins la même détermination. Il faut dire que les enjeux sont importants d’un côté comme de l’autre. En effet, BSD pourrait lui voler la vedette dans le classement et se rapprocher de la ceinture. Face à la menace du “God of War”, Poirier sait qu’il devra tout donner pour défendre sa place, s’il souhaite lui aussi pouvoir prétendre au titre de champion du monde. Ce qui rend ce combat encore plus palpitant ! Sur cette page, on vous propose de découvrir où et quand regarder le co-main event de l’UFC 299 en direct.

📺 BSD – Poirier : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le combat en direct ?

Le combat qui opposera Benoît Saint Denis à Dustin Poirier aura lieu à l’UFC 299 dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars 2024. L’évènement commencera à partir de 23h30 au Kaseya Center de Miami et accueillera pas moins de 13 combats. La carte sera en effet composée de 8 combats préliminaires, et de 5 combats principaux. Les combats de la carte préliminaire commenceront vers 4 heures du matin. Le combat opposant BSD à Poirier est le co-main event. Il sera donc l’avant dernier de la soirée et devrait commencé aux alentours de 5h30 du matin. Seuls les plus braves d’entre vous pourront donc en profiter ! Sean O’Malley et Marlon Vera s’affronteront ensuite pour le main event.

L’UFC 299 sera diffusé en direct et en exclusivité sur la chaîne RMC Sport 2. Pour profiter de cette chaîne sportive, un abonnement à RMC Sport est requis. Ce dernier vous fait profiter des 2 chaînes RMC Sport, de la chaîne RMC Sport UHD 1, ainsi que de 12 canaux événementiels. L’abonnement vous permet de suivre en streaming les grands évènements de MMA comme l’UFC et Hexagone MMA, mais également d’autres disciplines comme la boxe et le football avec les matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de l’UEFA Champions League.

© RMC Sport

Plusieurs solutions sont possibles pour s’abonner à la chaîne de sport. Vous pouvez vous abonner directement depuis le site officiel. Mais également souscrire à la chaîne depuis la box TV de votre opérateur. Vous pouvez souscrire les offres suivantes depuis le site :

RMC Sport 100 % Digital : 19 € par mois (+ 1 € de frais de souscription) avec 12 mois d’engagement, ou 25 € par mois sans engagement.

: 19 € par mois (+ 1 € de frais de souscription) avec 12 mois d’engagement, ou 25 € par mois sans engagement. RMC Sport + BeIN Sports : 19 € par mois (+ 1 € de frais) pendant 6 mois, puis 29 € par mois avec 12 mois d’engagement, ou 35 € par mois sans engagement.

: 19 € par mois (+ 1 € de frais) pendant 6 mois, puis 29 € par mois avec 12 mois d’engagement, ou 35 € par mois sans engagement. RMC Sport + DAZN : 19 € par mois (+ 1 € de frais) pendant 3 mois avec 3 mois d’engagement, puis 30 € par mois, ou directement 30 € par mois sans engagement.

S’abonner à RMC Sport

Comme pour le combat qui opposa Baki à Doumbé jeudi dernier, une solution vous permettra de regarder gratuitement l’UFC 299, sans avoir à détenir un abonnement à RMC Sport ! En effet, la chaîne russe MatchTV diffuse en clair et gratuitement tous les matchs de l’UFC. Toutefois, on rappelle que seuls les plus courageux qui répondront présents demain matin vers 5h30 pourront en profiter. Il s’agira donc de lutter contre la fatigue, ou de se lever tôt !

Pour ce faire, il vous suffit d’utiliser un VPN afin de vous localiser en Russie, puis de vous rendre sur le site MatchTV.ru. Si vous n’avez pas encore de VPN, nous en avons justement un très bon à vous conseiller. En effet, CyberGhost permet de se connecter sur un serveur privé russe. Il dispose par ailleurs de débits performants, largement suffisants pour offrir une expérience de streaming fluide. En plus de cela, le VPN propose un essai gratuit de 45 jours. Il est possible d’en faire profiter vos amis ou votre famille, puisque CyberGhost autorise jusqu’à 7 connexions simultanées.

Souscrire un abonnement CyberGhost

🥊 C’est quoi l’UFC ?

L’UFC est l’acronyme d’Ultimate Fighting Championship. Il s’agit de la plus importante organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) au monde. Fondée en 1993, la célèbre ligue américaine pèse aujourd’hui plus d’un milliard de dollars. Elle réunit les meilleurs combattants au monde dans toutes les disciplines de combat : jiu-jitsu brésilien, boxe, lutte, judo, karaté, etc.

Depuis sa création, de nombreux combattants d’exception sont passés par l’UFC et y sont devenus de véritables stars internationales. Cela est par exemple le cas de Georges Saint Pierre, Anderson Silva, Jon Jones, Khabib Nurmagomedov, ou encore Francis Ngannou, qui s’est incliné face à Anthony Joshua en boxe anglaise hier soir.

L’UFC organise régulièrement des évènements qui mettent en compétition les meilleurs combattants de la ligue dans diverses catégories de poids. Ces derniers s’affrontent dans l’octogone pour tenter de monter dans le classement, afin d’aller chercher la ceinture et la plus haute distinction. L’organisation, actuellement dirigée par Dana White, a largement contribué à populariser le MMA à l’échelle mondiale.

🆚 Quels sont les pronostics pour le combat Poirier – BSD ?

D’un côté, la légende Dustin Poirier justifie de 15 ans de carrière et est actuellement classé troisième mondial dans la catégorie des moins de 70 kg. Cumulant 29 victoires, dont 14 par KO, et 8 défaites, l’Américain de 34 ans qui a battu par deux fois Connor “The Notorious” McGregor, n’est clairement pas un enfant de chœur. En lice pour le titre de champion du monde des poids légers, “The Diamond” est bien déterminé à conserver la place qu’il a durement acquise. En effet, seuls Justin Gaethje (n°2) et Charles Oliviera, l’actuel tenant du titre, le séparent de son objectif.

Dustin Poirier (à gauche) contre Michael Chandler (à droite) © Fox News

Il n’y a encore pas si longtemps, l’ancien champion du monde intérimaire n’imaginait pas affronter de sitôt le jeune prodige, comme en atteste cette courte vidéo de RMC Sport.

🗣💬 Un prochain combat contre moi ? Il a encore du boulot."



💥 Quand on demandait à Poirier 🇺🇸 ce qu’il pensait de Saint Denis 🇫🇷 après sa victoire face à Frevola en novembre.



👀 L’UFC n’était pas du même avis et veut faire de notre guerrier une star !pic.twitter.com/I0cB6ZhLGz — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 8, 2024

Et pourtant, Benoît Saint Denis a bel et bien montré à l’UFC qu’il méritait sa chance face à la légende. Le Français âgé de 28 ans est considéré comme l’un des plus grands prodiges français du MMA, à juste titre. Bien qu’il ait commencé sa carrière récemment en 2021, l’ex combattant des forces spéciales, dont la détermination et la technique forcent le respect, cumule 13 victoires, dont 4 par KO et 9 par soumission. Le “God of War” ne compte par ailleurs qu’une seule défaite à son actif.

Sa précédente victoire sur Matt Frevola lui a permis d’entrer directement dans le top 15 de la catégorie des moins de 70 kg. Et ce soir, l’UFC lui donne l’opportunité de se rapprocher au plus près du titre de champion du monde, s’il parvient à battre son adversaire. En effet, l’enjeu est capital pour BSD. Son adversaire risque également beaucoup dans ce combat, qui pourrait le faire dégringoler dans le classement en cas de défaite. Ce qui l’éloignerait de la ceinture, qu’il convoite depuis longtemps.

S’abonner à RMC Sport

Benoît Saint Denis, le “God of War” © Eurosport

Benoît Saint Denis est actuellement sur une bonne lancée, qu’il est bien déterminé à poursuivre. Toutefois, il se mesure à un homme bien plus expérimenté. De surcroît, le combat se déroulera en 5 rounds de 5 minutes, soit 25 minutes si l’un des deux combattants ne met pas l’autre KO avant. Cela sera une grande première pour le Français, qui n’a jamais combattu en 5 rounds. L’Américain a quant à lui déjà combattu dans ces conditions par deux fois.

Même si tout est possible avec deux guerriers de ce calibre, BSD est considéré comme le favori avec une cote à 1,45 sur Betclic. La cote pour une victoire de Poirier s’élève quant à elle à 2,55. Les deux combattants ont tous deux validé leur pesée à 70,3 kg pour BSD et 70,8 kg pour Dustin Poirier.

Contrairement à beaucoup de combattants, les deux adversaires ne sont pas de grands adeptes de trash talking. Comme le soulignent les deux hommes, ils préfèrent faire parler les poings dans l’octogone. Connaissant les deux athlètes, il ne fait aucun doute qu’un beau spectacle intense et sanglant nous attend.

Pas besoin de trash talk entre BSD et Dustin Poirier, le combat va faire le travail 🔥 #UFC299 pic.twitter.com/xHCePVnp0I — UFC France (@UFCFRA) March 8, 2024

🤼 Quels sont les autres combats de la soirée pour l’UFC 299 ?

Comme nous vous le disions plus haut, l’évènement de cette nuit comportera 13 combats, répartis en deux cartes distinctes. Voici tous les combats prévus à l’UFC 299.

Carte préliminaire

Joanne Wood contre Maryna Moroz (poids mouches)

contre (poids mouches) CJ Vergara contre Assu Almabayev (poids mouches)

contre (poids mouches) Robelis Despaigne contre Josh Parisian (poids lourds)

contre (poids lourds) Michel Pereira contre Michal Oleksiejczuk (poids mi-moyens)

contre (poids mi-moyens) Pedro Munhoz contre Kyler Phillips (poids coqs)

contre (poids coqs) Mateusz Gamrot contre Rafael dos Anjos (poids légers)

contre (poids légers) Katlyn Cerminara contre Maycee Barber (poids mouches)

contre (poids mouches) Curtis Blaydes contre Jailton Almeida (poids lourds)

Carte principale

Petr Yan contre Song Yadong (poids coqs)

contre (poids coqs) Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena (poids mi-moyens)

contre (poids mi-moyens) Michael Page contre Kevin Holland (poids mi-moyens)

contre (poids mi-moyens) Dustin Poirier contre Benoît Saint Denis (poids légers)

contre (poids légers) Sean O’Malley contre Marlon Vera (poids coqs)