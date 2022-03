Salto, séries et films : quelles sont les exclusivités à ne pas louper ?

Salto, c’est le service streaming français par excellence. Cette plateforme de France Télévisions, TF1 et M6 propose une belle sélection de séries et films. Place aux incontournables ! Entre comédie, drame, thriller, polar et horreur, vous trouverez votre bonheur.

Les immanquables sur Salto – Crédit : FX

Netflix, Prime Video et Disney+ redistribuent les cartes sur le marché du streaming. Face à la forte présence de ces géants américains, la France répond avec Salto. Une plateforme née de l’effort commun des grands groupes audiovisuels français : France Télévisions, TF1 et M6. Si de facto, on pense que le catalogue ne propose que des programmes datés, ce n’est pas vraiment le cas dans les faits. Salto dispose d’une belle sélection de programmes de grande qualité comme chez tous les géants du streaming. Il y en a pour tous les goûts. On vous propose notre sélection des incontournables du français de la SVOD.

Les séries ne pas manquer sur Salto

Evil, la rencontre entre croyance et scepticisme (depuis 2019, en cours, 2 saisons)

L’attachant trio d’Evil – Crédit : CBS

Parmi les immanquables sur Salto, impossible de ne pas citer Evil. Une série parfaite pour les amateurs de frissons avec Mike Colter (Luke Cage). Le comédien incarne Adam, futur prêtre mais surtout enquêteur envoyé par l’Eglise. L’homme collabore avec Kristen (Katja Herbers), une psychologue très cartésienne, pour trancher si un phénomène relève du paranormal ou de la science. Ils forment un trio avec Ben (Aasif Mandvi), une technophile également très sceptique. Très X-Files dans l’esprit !

Ce groupe extrêmement attachant enquête sur des dossiers perturbants tout en suivant un fil rouge les opposant au Docteur Leland (Michael Emerson), l’un des sbires du diable lui-même. Ou pas. Déjà deux saisons et une intrigue prenante. Une troisième a été officialisée.

Fargo, la série inspirée du film culte des frères Coen (depuis 2014, en cours, 5 saisons)

Une série qui va vous passionner – Crédit : FX

Vous ne rêvez pas. Fargo n’est plus une exclusivité de Netflix, on trouve la série chez Salto avec 4 saisons sur les 5 ! Cette production originale a un principe original, il s’agit d’une anthologie. Entendre par là que chaque saison propose une histoire différente même si des références de l’une à l’autre sont disséminées. Tout débute par « C’est une histoire vraie » pour duper le spectateur lors d’intrigues toujours farfelues avec des personnages teintés d’humour.

Le ton du long-métrage culte des frères Coen dont Fargo est tiré est conservé. Un indispensable du catalogue de Salto.

Dix pour cent, la série des agents de stars (depuis 2015, en cours, 4 saisons)

Sigourney Weaver dans la dernière saison de Dix pour cent – Crédit : France Télévisions

Dix pour cent, c’est l’une des séries françaises les plus populaires. Un récit centré sur les agents de comédiens connus de tous au fil d’un quotidien mouvementé. Parmi les personnages principaux, Camille, nouvelle venue sur Paris mais aussi dans le métier. Une production à réserver aux amateurs de cinéma français pour sa belle brochette de star.

On parle tout de même de Camille Cottin, François Civil, Nathalie Baye, Ramzy, Fabrice Luchini, Isabelle Adjani, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain ou encore une prestigieuse américaine, Sigourney Weaver. Oui, l’interprète de Ripley dans Alien est dans Dix pour cent !

Small Axe, la mini-série politique de Steve McQueen (depuis 2021, en cours, 2 saisons)

Une série engagée politiquement – Crédit : BBC

Après avoir marqué les Oscars, le cinéaste Steve McQueen présente sa série en exclusivité chez Salto. Et comme toujours, l’histoire du peuple noir marque l’œuvre du cinéaste. Small Axe se divise en plusieurs épisodes indépendants suivant différents événements en Angleterre depuis les années 60.

Le premier parle des suites d’une manifestation contre le ciblage raciste de la police de Notting Hill contre un restaurant. Le second se concentre sur la rencontre entre deux amants pendant une soirée reggae. Le troisième s’intéresse à Leroy Logan, le fondateur de la Black Police Association. Pour la quatrième, retour sur le romancier noir Alex Wheatle condamnée à de la prison. Pour finir, le cinquième se penche sur des faits réels, le transfert polémique d’enfants noirs vers des écoles pour les « inférieurs à la normale sur le plan éducatif ».

Chucky, la poupée tueuse de retour en série (2021, 1 saisons)

La poupée est de retour – Crédit : SyFy

Vous connaissez forcément Chucky, la poupée tueuse source de cauchemar pour beaucoup ayant découvert ses films trop tôt. Et figurez-vous que Salto propose son adaptation télévisuelle. Sur plusieurs épisodes, on suit les victimes du criminel réincarné dans cet objet censé être inanimé.

Un tueur en série bien décidé à tuer de jeunes innocents. Mais ces derniers ne comptent pas se laisser faire.

Le Mystère Enfield, célèbre cas de possession en Angleterre (2015, 1 saison)

Un cas bien connu dans le paranormal – Crédit : addikTV

Avez-vous vu Conjuring : le cas Enfield ? Dans le long-métrage de James Wan, les Warren enquêtent sur le cas d’une famille britannique touchée par un esprit frappeur à la fin des années 70. Une histoire vraie reprise dans cette mini-série.

Maurice Grosse, chercheur débutant dans le paranormal, se rend là-bas pour mener l’enquête avec Guy Lyon Playfair, un enquêteur peu convaincu. L’occasion de frissons sur trois épisodes.

Yellowstone, l’Amérique modeste contre les politiques et fortunés (depuis 2018, en cours, 5 saisons)

Une famille protectrice – Crédit : Paramount Network

Yellowstone, c’est un casting prestigieux avec Kevin Costner en tête pour une série engagée. Celle de la famille Dutton dans le Montana, propriétaire du plus grand ranch situé à côté du fameux parc national. John, à la tête de cette fratrie, mène un combat contre tous les politiciens et riches industriels souhaitant prendre possession de ses terres. Et notamment s’emparer d’une réserve indienne.

Aux animaux la guerre, l’adaptation en série menée par Roschdy Zem (2018, 1 saison)

Roschdy Zem toujours impeccable – Crédit : Storia Télévision

Roschdy Zem n’a plus rien à prouver avec une brillante filmographie depuis plusieurs années. Toujours à l’aise dans les polars, le comédien trouve sa place avec Aux animaux la guerre. Un récit social centré sur la France ouvrière et en périphérie, les oubliés des grandes villes. Une mini-série percutante, captivante avec ses personnages imparfaits.

Une réalisation millimétrée permettant de s’attarder sur chacun des récits composant cette production disponible sur Salto.

Docteur Foster, thriller tendu sur fond d’adultère (2015-2017, 2 saisons)

Une série tendue à propos d’une femme trompée – Crédit : BBC One

Docteur Foster se concentre sur Emma, une mère de famille qui a tout pour être heureuse avec son fils et un mari aimant. Du moins, c’est ce qu’elle pensait avant de découvrir que son compagnon fréquente quelqu’un d’autre.

Notre héroïne décide alors de se venger et petit à petit, le quotidien se transforme en cauchemar. Un drame en 2 saisons à ne pas manquer sur Salto.

Les films à ne pas manquer sur Salto

La collection Harry Potter et l’émission de la réunion des 20 ans (2001-2022)

La réunion des 20 ans – Crédit : Warner Bros.

Harry Potter, faut-il vraiment présenter cette adaptation cinématographique ? Salto dispose des droits pour l’ensemble des films du premier au dernier pour se les faire d’une traite ! Mais ce n’est pas tout. Le site de streaming a l’exclusivité sur l’émission des 20 ans, Harry Potter : retour à Poudlard – 20 ans de magie.

De quoi bien terminer le visionnage de la franchise en retrouvant tous les acteurs plusieurs années après le dernier film.

Une famille sur le ring (2019)

L’histoire vraie de la catcheuse Paige – Crédit : Universal Pictures

Une famille sur le ring, c’est l’histoire vraie de Paige, grand nom de la WWE. La fille de Ricky, un ancien gangster, prête à tout pour devenir une championne du catch. Avec Zak, la jeune femme va devoir faire ses preuves dans un milieu aux nombreux prétendants.

Vous pourrez compter sur la présence de grands noms parmi lesquels un certain The Rock !

Under the Silver Lake (2018)

Un mystère dans ce film halluciné – Crédit : Le Pacte

Under the Silver Lake est un long-métrage singulier se déroulant à Los Angeles. Sam, joué par Andrew Garfield (Spider-Man : No Way Home) se prend de passion pour sa mystérieuse voisine, Sarah, disparue brutalement. Le jeune homme se lance à sa recherche et tombe dans une spirale infernale.

Meurtres et autres complots, Sam découvre les sombres secrets de la Cité des Anges.

Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (2012)

Un thriller tendu du maître Fincher – Crédit : Sony Pictures Releasing France

Encore une belle adaptation de David Fincher après Fight Club et Benjamin Button. Daniel Craig (James Bond) incarne Mikael Blomkvist, un enquêteur chargé d’enquêter sur la disparition d’Harriet, la nièce du riche industriel suédois Henrik Vanger. Ce dernier pense qu’un autre membre de sa famille est coupable. Mikael Blomkvist va devoir collaborer avec Lisbeth Salander, une jeune punk rebelle mais particulièrement douée en termes d’investigation.

L’occasion d’un duo à la dynamique fragile et la découverte d’horribles secrets sur fond de meurtres horribles.

Le premier jour du reste de ta vie (2008)

Un drame familial sur plusieurs années – Crédit : StudioCanal

Attention, drame particulièrement touchant ! L’histoire de Marie-Jeanne et Robert, parents de trois enfants. Le premier jour du reste de ta vie retranscrit le quotidien de cette famille sur une douzaine d’années à travers 5 journées.

Des moments décisifs de leur vie et un immense tournant pour chacun d’eux.

Shining (1980)

Un grand nom de l’horreur – Crédit : Warner Bros.

Attention, chef d’œuvre de Stanley Kubrick disponible en exclusivité sur Salto ! Si vous ne connaissez pas Shining, résumé. Jack Torrance, écrivain, devient gardien de l’hôtel Overlook pendant tout l’hiver. Venu avec sa famille, son roman peine à avancer et son fils Danny souffre d ‘effrayantes visions.

Des secrets terribles se cachent entre les murs de ce lieu isolé. Jack Torrance perd peu à peu la tête et souhaite s’en prendre à sa progéniture et sa femme, Wendy.