Canal+ Series (et films) : quelles sont les meilleures exclusivités à regarder ?

Canal+ dispose d’un large catalogue de films et séries. On vous propose une sélection de ces incontournables à ne pas manquer sur la plateforme ! Des productions pour tous les goûts entre humour, drame, suspens et horreur.

Voici les immanquables à retrouver sur la plateforme – Crédit : Canal+

Le marché est inondé d’offres de streaming. Disney+, Prime Video, Netflix, les spectateurs ont le choix en termes de films, séries et documentaires. Et les offres françaises existent également comme Salto et Canal+. La chaîne câblée dispose d’un vaste catalogue en tant que géant de l’audiovisuel aux gros moyens. Et pour convaincre les abonnés, il faut forcément proposer des productions exclusives ! Si vous hésitez encore à rejoindre Canal+ ou cherchez la perle rare, voici une sélection des meilleurs films et séries de la plateforme !

Les meilleures séries exclusives de Canal+

La Flamme (2020, 1 saison)

Les amateurs de Jonathan Cohen risquent d’adorer La Flamme ! Une série humoristique dans laquelle le comédien incarne Marc, un pilote de l’air très gênant et odieux. Ce dernier participe à une émission pour trouver l’âme sœur dans une parodie du Bachelor. Les candidates sont incarnées par des actrices talentueuses (Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Laure Calamy…). Une série dans l’esprit de The Office avec des invités prestigieux qu’on vous laisse découvrir. Mais on vous prévient : c’est à mourir de rire.

Platane (2011-2019, 3 saisons)

Attention, série absurde à réserver aux amateurs d’Eric Judor. Dans cette série, l’humoriste joue son propre rôle. Après avoir heurté un platane, ce dernier se réveille d’un long coma. Depuis, Ramzy poursuit sans lui HP et Eric Judor se met en tête de se lancer dans la création d’un long-métrage sérieux. Ce projet, c’est La Môme 2.0 : Next Generation, suite de La Môme avec Marion Cotillard ! Une série exclusive à Canal+ où les guests s’enchaînent dans une histoire très drôle !

Le bureau des légendes (2015-2019, 5 saisons)

Le bureau des légendes, c’est l’incontournable de Canal+. Une série se déroulant dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSE). On suit des agents « sous légendes » : ils agissaient sous de fausses identités de A à Z pendant des années. L’un d’eux revient d’une mission de six ans en Syrie mais n’abandonne pas son alias, désormais balloté entre la DGSE, la CIA et son histoire d’amour avec Nadia El Mansour, une syrienne. Comme toujours chez Canal+, une distribution de grands talents !

Engrenages (2005-2020, 8 saisons)

Autre série immanquable de Canal+ participant au succès de la plateforme, Engrenages. Une série se déroulant au palais de justice de Paris. On suit les coulisses d’un lieu mouvementé entre un policier, un juge, un jeune procureur et une avocate. Cette production exclusive propose de suivre une retranscription réaliste du monde de la justice. Pour amener beaucoup plus de fidélité, Canal+ n’a pas hésité à s’entourer d’experts.

Validé (2020-2021, 2 saisons)

En seulement deux saisons, Franck Gastambide a conquis les spectateurs avec sa série Validé. Une production originale se déroulant dans le monde du rap. Un jeune artiste est épaulé par deux amis d’enfance pour devenir une star du milieu. Plusieurs gros noms du milieu apparaissent dans cette série comme Sefyu, Naps, Kofs, etc.

The Young Pope (2016, mini-série)

The Young Pope suit Lenny Belardo, dit Pie XIII, jeune pape intronisé à seulement 47 ans et premier italo-américain à occuper cette place. Alors qu’on le pensait manipulable, ce dernier se montre plus complexe que prévu. Il apprécie aider les plus faibles et affronte les épreuves, même la peur de ne plus croire en son Dieu. Une mini-série de dix épisodes et une approche esthétique originale.

Les meilleures films exclusifs de Canal+

The Father (2020)

The Father a largement été salué, notamment à la cérémonie des Oscars avec une statuette pour Anthony Hopkins en tant que meilleur acteur. Ce long-métrage réalisé par le français Florian Zeller suit un homme de 81 ans face aux questionnements de la vie, accompagné de sa petite fille. On découvre un acteur montrant sa fragilité, une certaine vulnérabilité. Un Oscar largement méritée pour les spectateurs et la presse pour ce film émouvant.

Bergman Island (2021)

Autre film réalisé par une française : Bergman Island de Mia Hansen-Løve. L’histoire de deux cinéastes venus sur une île suédoise où a vécu le légendaire cinéaste Ingmar Bergman. Le couple souhaite avancer leurs scénarios respectifs mais la fiction se mêle progressivement à la réalité. Un décor de carte postal s’ouvre aux spectateurs dans cette balade à la réflexion sur l’amour. Un beau voyage pour ce film à ne pas manquer dans la catalogue Canal+.

Gagarine (2020)

Attention, chef d’œuvre avec Gagarine ! Une histoire de résistance dans une grande cité à Ivry-sur-Seine. Youri, 16 ans, refuse que les barres d’immeubles qu’il connaît depuis sa naissance soient démolies. Avec les habitants, Houssam et Diana, l’adolescent souhaite sauver sa cité qu’il considère comme son vaisseau spatial. Un récit sur le courage dans un écrin poétique avec de sublimes scènes fantastiques, immanquable du catalogue Canal+ !

Invisible Man (2020)

Attention, c’est nouvelle adaptation de l’homme invisible est à réserver aux amateurs d’horreur et thrillers très tendus ! Dans Invisible Man, Cecilia Kass subit des violences domestiques. Après s’être enfuie, elle apprend que son compagnon, brillant scientifique, s’est suicidé à la suite de son départ. Il lui laisse même 5 millions de dollars ! Mais est-il vraiment mort ? Une présence invisible semble suivre Cecilia Kass, hébergée par un ami policier et sa fille. Un long-métrage à ne pas manquer sur Canal+.

The Trip (2021)

Un OVNI horrifique à ne pas louper sur Canal+ parmi ses exclusivités : The Trip. Dans ce long-métrage norvégien, Lars et Lisa partent en vacances dans une maison isolée au bord de l’eau. Sauf que le couple se déteste profondément et prend une décision radicale. Chacun souhaite secrètement éliminer l’autre. Après une confrontation musclée, les choses se gâtent avec l’enchaînement de multiples événements extérieurs. On vous laisse découvrir cette comédie horrifique barrée et ses rebondissements imprévisibles !

Mandibules (2020)

Pour finir, on vous laisse avec Mandibules, la dernière étrangeté de Quentin Dupieux. Jean-Gab et Manu, deux amis un peu lent à la détente, font une drôle de découverte dans le coffre d’une voiture volée. Une mouche géante qu’ils décident de nourrir avec de la pâté pour chat. Bien entendu, le duo souhaite faire fortune en la dressant pour faire le show. Si ça ne vous donne pas envie !