Samsung : l’existence de la Galaxy Z Fold Tab confirmée par une certification européenne

Le géant coréen a déposé auprès de l’union européenne une nouvelle demande indiquant l’existence de la tablette qui pourra être utilisée comme smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold Tab – Crédit : LetsGoDigital

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que Samsung pourrait lancer un Galaxy Z Fold Tab pliable en trois parties au premier trimestre 2022, et il semble que ce soit bien le cas.

En effet, selon l’organisme de certification EUIPO (European Union Intellectual Property Office), numéro de marque 018460001 serait utilisé pour désigner un appareil qui serait à la fois un smartphone et une nouvelle tablette, et on apprend que celui-ci appartiendra à la gamme Galaxy Z Fold.

La Galaxy Z Fold Tab pourra se plier en trois

Déjà en novembre de l’année dernière, Samsung Display avait dévoilé une image intrigante qui montrait à quoi pourrait ressembler un smartphone qui se plie en trois parties. En effet, grâce à deux charnières, il serait possible d’utiliser l’appareil en format smartphone ou en format tablette.

Pour l’instant, il est bien trop tôt pour en savoir davantage sur les caractéristiques techniques de l’appareil comme celui-ci ne sera commercialisé qu’au début de l’année prochaine. Cependant, on peut deviner quelques unes de ses spécificités.

Comme le Galaxy Z Fold 3 sera le premier smartphone de Samsung à être équipé d’une caméra sous l’écran, on peut imaginer que Samsung utilise à nouveau cette technologie sur la Galaxy Z Fold Tab. De plus, tout comme le Galaxy Z Fold 3, la tablette pourrait disposer d’un verre UTG (Ultra-Thin Glass) plus résistant ainsi que d’un emplacement dédié au S Pen, le stylet de Samsung. Ce dernier devrait être compatible avec le Bluetooth, comme c’était le cas sur les Galaxy Note.

Le géant coréen pourrait en profiter de l’arrivée de ce nouvel appareil pour diminuer les tarifs de ses autres smartphones pliants. En effet, le Galaxy Z Fold 2 avait été commercialisé à plus de 2000 euros l’année dernière, on imagine donc mal la Galaxy Z Fold Tab être encore plus chère.

Galaxy Z Fold Tab – Crédit : LetsGoDigital

Source : LetsGoDigital