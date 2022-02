Sean Penn vient d’atterrir en Ukraine pour filmer un documentaire sur l’invasion Russe

Sean Penn © Associated Press

L’acteur et réalisateur Sean Penn a été au centre de nombreuses opérations anti-guerre et humanitaires au fil des ans (réalisation du documentaire Citizen Penn, fondateur de l’association CORE, etc.). Selon un communiqué publié jeudi par le bureau du président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, il vient d’atterir en Ukraine pour tourner un documentaire sur l’invasion russe du pays. Pas en tant qu’acteur donc, mais bien en tant que réalisateur.

« Le réalisateur Sean Penn est venu spécialement à Kiev pour enregistrer tous les événements qui se déroulent actuellement en Ukraine et pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie », lit-on dans un communiqué.

Sean Penn embauché par l’Ukraine pour tourner un documentaire à chaud sur l’invasion Russe

L’Ukraine a indiqué que Sean Penn faisait partie de ceux qui soutenait l’Ukraine aujourd’hui. « Notre pays lui est reconnaissant pour une telle démonstration de courage et d’honnêteté » a indiqué le bureau du président ukrainien. Depuis son arrivée en Europe de l’Est, l’acteur et cinéaste oscarisé a visité le bureau du président et s’est entretenu avec la vice-première ministre Iryna Vereshchuk, des journalistes locaux et des membres de l’armée ukrainienne.

L’acteur avait en réalité déjà préparé le terrain il y a quelques mois. Penn s’était rendu en Ukraine en novembre dernier pour faire les premiers repérages de son documentaire. Au cours de cette visite, il s’était notamment rendu dans la région d’Azov, afin de s’entretenir avec l’armée ukrainienne.

Probablement pour des raisons de sécurité, les représentants de Sean Penn n’ont pas encore fait de commentaires. Tout ce que nous savons, c’est que le film est une production conjointe de Vice Studios, qui a confirmé la présence de Penn en Ukraine à Variety, mais aussi de Vice World News et d’Endeavour.

Le communiqué ajoute : « Sean Penn fait preuve d’une bravoure qui manque à beaucoup d’autres, en particulier certains politiciens occidentaux. Plus il y aura de gens comme ça – de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté – plus vite nous pourrons arrêter cette odieuse invasion par la Russie ».

Pour rappel, Zelenskyy n’est pas qu’homme d’État. Il est aussi humoriste, producteur, acteur, scénariste et réalisateur. Il jouait notamment en 2015 dans Serviteur du peuple, une série humoristique dans laquelle il jouait un professeur… accédant à la présidence de l’Ukraine.

Source : Variety