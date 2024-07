SFR victime d’une fuite de données, les RTX 5000 seront gourmandes en énergie : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que les GPS des voitures allaient disparaître, les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store, et que Microsoft avait publié des images disques pour que les Insiders puissent installer Windows 11 24H2. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : la première image de la Tesla Model Y 2025, la saison 2 de Mercredi actuellement en tournage en Irlande… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est SFR, RTX 5000 et AT&T.

L’opérateur AT&T paye une rançon de 340 000 dollars à un hacker

© Envato

Ce vendredi, l’un des plus grands opérateurs du pays annonçait avoir été hacké en mai. Les données de 110 millions clients de AT&T s’étaient retrouvées aux mains des cybercriminels, suite à un piratage. Les hackers étaient en possession des numéros de téléphone avec lesquels les abonnés du FAI avaient communiqué entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. Pour colmater la brèche, AT&T a décidé de céder aux demandes de rançon. L’entreprise aurait payé environ 370 000 dollars (un peu moins de 340 000 euros) à un pirate informatique pour qu’il supprime les données volées, selon un article de Wired publié ce dimanche.

Seasonic fait fuiter par erreur la consommation des Nvidia RTX 5000

DR

S’il est attendu qu’il faudra une solide alimentation pour brancher une RTX 5090 dans un PC, pour le reste de la gamme on aurait pu croire que la demande auprès du PSU serait moindre. Avec la difficulté à proposer une augmentation des performances aussi importante qu’auparavant, Nvidia s’est plutôt concentré sur une consommation raisonnée et des technologies comme le DLSS dans ses GPU ces dernières années. Mais les RTX 5000 pourraient bien venir chambouler cela. Si l’on en croit une erreur commise par le fabricant de blocs d’alimentation Seasonic, la génération Blackwell de cartes graphiques Nvidia serait beaucoup plus gourmande en énergie.

Les données des clients SFR sont en vente sur le dark web

© DR

Le compte X SaxX, spécialiste de la cybersécurité, révèle que 1,4 million de données des clients de SFR ont été mises en vente sur le dark web par un certain « KevAdams ». Le responsable n’est évidemment pas l’humoriste français : il s’agirait d’un pseudo utilisée par une hackeuse nigériane. La fuite d’information daterait du 7 juin 2024, comme le montre les captures d’écran du dark web effectués par SaxX. Les données en vente seraient les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales incomplètes, date de naissance et coordonnées géographiques des clients de SFR.